Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlader Liberal Alliance.

Det fremgår af politikerens facebookside, hvor en statusopdatering starter helt simpelt med ordene: 'Jeg har meldt mig ud af Liberal Alliance'.

Politikeren fortæller, at han forlader partiet, fordi ikke har kunne blive enige om en ny vej frem for Liberale Alliance efter nederlaget ved sidste valg.

Han påpeger selv, at folk måske vil spørge ham, hvorfor han ikke bliver i partiet og kæmper sin sag, men til det svarer han:

'Smag lige på begrebet “at kæmpe”. Det smager af slåskamp eller krig, og fløjkrige er aldrig gode for politiske partier.'

Simon Emil Ammitzbøl-Bille skriver videre i opslaget, at han synes, det er helt fair, at man ikke har været enige i folketingsgruppen, for sådan er politik.

Alligevel vælger han efter 10 års medlemsskab af partiet af melde sig ud af Liberal Alliance.

Slutteligt takker han de mennesker fra partiet, som han har mødt igennem årene:

'Tak for det. Tak for jer. Og tak for denne gang'.

Det er anden politiker, der forlader partiet i løbet af kort tid.

Søndag meldte Christina Egelund sig ligeledes ud af partiet.

