Mens de svenske politikere har stået i kø for at tage afstand fra højrefløjspolitikeren Jimmie Åkesson, formanden for Sverigedemokraterne, rykker Venstre nu tæt sammen med ham.

Mandag mødtes Venstres næstformand, Inger Støjberg, med Jimmie Åkesson på Christiansborg, hvor de diskuterede landenes fælles problemer med kriminelle indvandrere.

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at svenskerne langt hen ad vejen har ladt Danmark i stikken, når de har haft så lempelig tildeling af statsborgerskaber og opholdstilladelser – og ikke mindst en tydelig berøringsangst over for indvandrerproblemer,« siger Inger Støjberg.

»Det har betydet, at kriminelle indvandrere har kunnet køre over broen til Danmark og begå kriminalitet,« siger hun.

(ARKIV) Sweden Democrats party leader Jimmie Akesson speaks during election day, in Stockholm, Sweden September 9, 2018.

Den seneste tid har svenske bander taget deres konflikter med over Øresundsbroen til København.

Senest skabte en svensk likvidering i Herlev stor røre, da fem mænd fra det svenske indvandrermiljø skød og dræbte to mænd fra en rivaliserende bande med automatvåben midt på en offentlig vej.

Også bombeeksplosionen i Skattestyrelsen på Østerbro i august sidste år blev udført af to svenske indvandrerkriminelle.

»Danmark har længe været et foregangsland på indvandrerpolitikken. Man slår hårdt ned på kriminelle indvandrere, og derfor er bandeproblemerne ikke eskaleret som i Sverige,« siger Jimmie Åkesson efter mødet.

Grinte over journalists spørgsmål

Hård kritik af indvandring og udlændinge er slet ikke accepteret i Sverige som i Danmark.

For eksempel blev De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen, stillet et – for ham – meget overraskende spørgsmål af en journalist, da han var i Sverige i torsdags.

Journalisten spurgte, om man kan forklare bandekriminalitet blandt indvandrere med integrationsproblemer, hvorefter Pape begyndte at grine.

'Ja, goddag mand økseskaft – det er da en selvfølge for os i Danmark,' skriver han på Facebook om episoden.

The party leader of the far-right Sweden Democrats, Jimmie Akesson, speaks to the press upon arrival to the opening of the Swedish Parliament Riksdagen on September 25, 2018 in Stockholm.

Spørgsmålet kom efter, at den svenske statsminister Stefan Löfven for første gang påtalte, at fejlslagen integration er medvirkende til, at brutale indvandrerbander styrer flere områder i Sverige i dag.

At Venstre nu stiller sig skulder ved skulder med Jimmie Åkesson, handler ifølge Inger Støjberg om, at Sverigedemokraterne – som de eneste i Sverige – har talt seriøst om problemerne med indvandring.

»I min optik kommer mange svenskere til at sige tak til Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterne for at tage indvandrerspørgsmålet alvorligt. I Sverige har man svært ved at tale om indvandrerproblemerne, og her har Sverigedemokraterne været foregangsmænd,« siger hun.

Jimmie Åkesson er blevet set som en kontroversiel figur, som længe har stået alene med den stramme udlændingepolitik i Sverige.

»Generaliserende« og »hjerteløs«

Under valgkampen i 2018 sagde han under en afslutningsdebat, at »grunden til, at så få indvandrere kommer i arbejde, er, at de ikke er svenskere og ikke passer ind i Sverige«.

Det fik både tv-værten og de andre partier til at kalde hans udtalelse for »generaliserende« og »hjerteløs«.

Jimmie Åkesson mener, at Sverige kan lære meget af det danske retssystem, hvor der bl.a. er mulighed for dobbeltstraf for bandekriminalitet og forbrydelser begået i ghettoområder.

»I Danmark taler man åbent om integrationsproblemerne, og i retssystemet har Danmark lavet nogle gode tiltag mod banderne. Det bør vi lade os inspirere af i Sverige,« siger han.