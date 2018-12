Venstres erhversordfører Torsten Schack Pedersen har bragt sindene gevaldigt i kog på Twitter, efter han fredag aften delte et billede af en tallerken med flæsk, frikadelle, hamburgerryg, medister og flæskesteg og skrev:

'Fremragende julefrokostmad – sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm #dkpol'

Lindholm er den ø, regeringen netop har besluttet at sende udviste kriminelle udlændinge ud på, når de flyttes fra udrejsecenteret Kærshovedgård. Torsten Schacks tallerken med svinekød er formentlig en henvisning til, at en del af dem, der skal bo på øen, er muslimer.

Siden opslaget er Torsten Schack Pedersen blev ramt af en shitstorm. Lørdag morgen var opslaget overdænget af knap 250 – fortrinsvist vrede – kommentarer.

Fremragende julefrokostmad - sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm #dkpol pic.twitter.com/wjiFIXLWvz — Torsten Schack (@Torstenschack) December 7, 2018

’Du er formentlig voldsomt påvirket af alkohold pt, siden du skriver noget så usselt og empatiforladt’, skriver Line Jacobsen blandt andet.

’Jeg har aldrig før set så meget mangel på format. Hold kæft, hvor er du pinlig’, skriver Peter Jørgensen.

Torsten Schack Pedersens opslag er skrevet klokken 20.14 fredag aften.

Nogle timer senere melder Statsminister Lars Løkke Rasmussen sig ind i debatten, efter flere Twitter-brugere har tagget ham i deres opslag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen melder sig ind i debatten på Twitter. Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen melder sig ind i debatten på Twitter.

En bruger ved navn Randi Hjortholm tagger Lars Løkke Rasmussen og spørger, om han mener, det er værdigt, det Torsten Schack pedersen har skrevet. Statsministeren svarer:

'I min optik må folk spise hvad de vil. Det er ikke det afgørende. Kardinalpunktet er, om mennesker vil Danmark på de grundlæggende værdier: Frihed, frisind, ligestilling og civile love over religiøse'.

Det svar tilfredsstiller ikke mange af de brugere, der deltager i tråden. Flere undrer sig over, at Lars Løkke Rasmussen ikke forholder sig til, om tweetet er i orden – og andre anklager Venstre for at have sat et nyt bundniveau.

’Har snapsen også være hård ved dig, Lars Løkke? Men at tolke ud fra dit svar, så er du enig med Torsten Schack og bekræfter, at bunden er røget ud af bundniveauet i Venstre?’, skriver Tom Block.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Torsten Schack Pedersen....