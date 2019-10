Toppolitiker Christina Egelund har besluttet at melde sig ud af Liberal alliance.

Baggrunden for beslutningen handler om 'politisk substans', lyder det fra den 41-årige nordjyde.

»For mig er det helt tydeligt, at Liberal Alliance ligesom mange andre partier er splittet mellem en national strømning på den ene side og en moderne, liberal strømning på den anden side. Jeg tilhører den sidste, og jeg oplever, at den strømning er under pres i LA,« siger Christina Egelund i et interview med DR.

Hun understreger, at hendes valg ikke handler om de personer, der er i partiet. Det handler udelukkende om den retning, partiets politik har.

Christina Egelund (LA) under Liberal Alliance' pressemøde, som afholdes efter sommergruppemødet i BLOX København, torsdag den 9. august 2018.

En retning, der ifølge Christina Egelund er præget af en stigende konservatisme. En konservatisme, som hun ikke kan forene sig med, og som ikke stemmer overens med hendes liberale værdier, forklarer hun.

Værdier, hun frem til seneste folketingsvalg fremlagde som politisk ordfører og gruppeformand for Liberal Alliance.

Folketingsvalget var en hård omgang for partiet, der mistede adskillige kandidater. Partiet gik fra 13 pladser i Folketingssalen til fire.

Det betød også, at Christina Egelund, der under valget havde fået omtrent 2000 personlige stemmer, mistede sin plads på Christiansborg.

Det er dog langt fra sikkert, at Christina Egelund siger farvel til Borgen for evigt. Overfor DR vil hun hverken be- eller afkræfte, at hun med sin afsked lægger sin politiske karriere i graven.

Christina Egelund meldte sig ind i Liberal Alliance i 2010, og i 2014 forsøgte hun uden held at komme i EU-Parlamentet.

Året efter blev hun valgt til Folketinget.

Ved siden af sin politiske karriere har Christina Egelund siden 2006 drevet Jambo Feriepark i det nordjyske sammen med sine forældre. Privat danner hun par med Cyril Thibault.