Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Boykot isoleringsgiganten Rockwool.

Så klar er udmeldingen fra Venstres toppolitiker Jan E. Jørgensen.

Den kommer i kølvandet på en løbende kritik af selskabet, som trods Putins krig i Ukraine har valgt at fortsætte produktionen af blandt andet stenuld i Rusland.

Torsdag gav topchef Jens Birgersson så et interview i Børsen, hvori han fastholder linjen, men samtidig understreger, at virksomheden vil trække sig ud af landet, hvis Putin for eksempel indleder et atomangreb – eller en krig på grund af en NATO-ekspansion.

Den udmelding fik Jan E. Jørgensen til at dele Børsen-interviewet på Twitter med det korte, kontante budskab: 'Boykot Rockwool'.

Til B.T. siger han, at 'alle danske virksomheder bør trække sig fra Rusland, og når de ikke gør det, skal man sende et signal':

»Jo mere, vi handler med Rusland, jo mere understøtter vi krigen mod Ukraine,« lyder det fra Venstre-toppen.

Han uddyber, at det både er privatpersoner og virksomheder, der ifølge ham bør boykotte selskabet.

»Det er smadderærgerligt, for det er et godt dansk brand, som klarer sig godt. Men det undrer mig, at man er så tonedøv omkring krigen.«

Rockwool Group siger til B.T., at beslutningen om at blive i Rusland har været »svær« at træffe:

Rockwool-CEO Jens Birgersson siger, at Rockwool har »flere røde streger« i forhold til, hvornår virksomheden vil trække sig ud af Rusland. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Rockwool-CEO Jens Birgersson siger, at Rockwool har »flere røde streger« i forhold til, hvornår virksomheden vil trække sig ud af Rusland. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Men vi er overbeviste om, at hvis vi trækker os ud af Rusland, vil vores fabrikker og teknologi enten blive nationaliseret eller overtaget af en privat aktør,« lyder det fra kommunikationschef Michael Zeran.

Jeres topchef siger også i interviewet med Børsen, at I har flere røde linjer udover atomkrig og krig på grund af NATO-ekspansion. Hvad er de?

»Det er noget, vi løbende evaluerer. Men vi undlader også at spekulere i den endeløse række af potentielle scenarier.«

Har I nogen røde linjer, der kommer før de to scenarier, som I har skitseret?

»Det er noget, vi løbende evaluerer,« gentager kommunikationschefen, der tilføjer, at han ikke vil udtale sig yderligere om de røde linjer.

Han vil heller ikke oplyse, hvor meget Rockwool tjener på sin produktion i Rusland.

Han vil dog gerne fortælle, at Rockwool indtil videre har brugt 13 millioner kroner på nødhjælp til Ukraine – blandt andet i form af generatorer, telte og Rockwools isolationsmåtter.

Rockwool er blot én ud af flere danske virksomheder, der forstsat opererer i Rusland trods regimets krig. Også Carlsberg og ECCO har stadig produktion og salg i landet.

Jan E. Jørgensen vil dog ikke boykotte Carlsberg, siger han. For 'de er i gang med at trække sig ud og har lagt en plan':

»Så kan man diskutere, om det går hurtigt nok. Men de har ageret.«

Carlsberg sagde for nylig, at man venter på den rette køber – det kan jo være, den aldrig kommer. Lige nu fortsætter virksomheden ufortrødent i Rusland akkurat som Rockwool. Hvornår vil du boykotte Carlsberg?

»Carlsberg har truffet en beslutning, og den skal de have ros for,« siger Jan E. og tilføjer, at han forventer, at Carlsberg fører beslutningen ud i livet. Han vil ikke sætte en deadline på, hvornår ølgiganten skal være ude af landet.

I stedet kritiserer han den danske skogigant Ecco, som ifølge ham »ekspanderer« på det russiske marked.

Jan E. Jørgensen svarer 'ja' til, at Ecco også bør boykottes.

Det er tidligere blevet beskrevet i blandt andet Berlingske, at Ecco har ført markedsføringskampagner i Rusland, mens andre virksomheder har været igang med at trække sig ud af landet som følge af krigen.