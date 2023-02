Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dansk Folkepartis næstformand Peter Kofod skal være far.

»Livet er en gave. Josephine og jeg har fået den største gave. Vi skal være forældre til en lille pige til sommer. Det glæder vi os rigtig meget til. Det bliver naturligvis en stor omvæltning i vores liv, men det bliver helt sikkert rigtigt godt,« skriver han på Facebook.

Det er ikke småting, der er sket i 32-årige Peter Kofods privatliv de sidste tre måneder.

10. november kom det frem, at han skulle skilles fra bulgarske Vasileva Hristov. De nåede at være gift i lidt over fire år.

»Min kone og jeg har besluttet os for at gå hver til sit og blive skilt. Vi skal nu begge vænne os til en ny virkelighed. Det bliver selvsagt anderledes,« skrev han på Facebook, og tilføjede:

»Det er en følsom tid. Jeg håber, alle respekterer, at der er brug for fred og ro. Ingen af os har mere at tilføje, og det håber vi på forståelse for.«

Og nu tre måneder efter, kan Peter Kofod så vise billede af sin kommende datter med en ny kvinde.

B.T. har talt med Peter Kofod, der oplyser, at han ikke har mere at sige, end hvad han har skrevet på Facebook.

»Jeg betragter det som en privat sag,« siger han.