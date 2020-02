Økonomer foreslår gradvist at syvdoble afgifter på CO2-udledning for at nå Folketingets klimamål.

Det er muligt at nå det politiske mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, men det kræver, at der bliver indført markant højere afgifter på CO2 og andre drivhusgasser.

Samtidig vil det ikke gå nævneværdigt ud over den danske velstand.

Det er konklusionen i et forslag til en grøn reform. Det er lavet af initiativet Small Great Nation i et samarbejde mellem den uafhængige tænketank Kraka og konsulentfirmaet Deloitte. Det skriver Berlingske.

Tre af Danmarks førende økonomer har været med i udarbejdelsen af klimaudspillet.

Det er tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, tidligere formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen og Jørgen Søndergaard, der har været formand for en række kommissioner.

Den nuværende CO2 -afgift, som de mest klimabelastende virksomheder er fritaget for, er på 170 kroner per ton.

Den skal syvdobles til 1250 kroner frem mod 2030. Desuden skal afgiften omfatte alle virksomheder, husholdninger og sektorer.

Samtidig skal de nuværende afgifter på energi skæres med tre fjerdedele.

Det gælder ikke benzin og diesel, hvor literprisen vil stige med to kroner på grund af den nye CO2-afgift.

Ved at skrue på afgifterne vil det blive billigere at køre i elbiler, elbusser og eltog frem for i transportmidler, der bruger benzin og diesel.

Samtidig vil det blive billigere at varme boligen op med andet end olie og naturgas og billigere at spise grøntsager end oksekød.

De markant lavere energiafgifter vil dog halvere statens indtægter fra energiafgifter. De var i 2018 på 44 milliarder kroner.

Økonomerne pointerer, at hullet for eksempel kan dækkes med en højere indkomstskat. Det vil forbrugere have råd til at betale på grund af de lavere energiafgifter.

- Det grundlæggende princip er, at forureneren betaler. Hvis ikke vi ændrer adfærd, skal vi betale en højere pris på sigt. Men formålet er netop, at forbrugerne og virksomhederne ændrer deres adfærd og tilskyndes til investeringer i ny teknologi, siger Peter Birch Sørensen i en pressemeddelelse.

Udfordringen med højere udgifter er, at virksomheder kan vælge at flytte til udlandet.

For at undgå det foreslås det, at de mest klimabelastende virksomheder ikke skal betale for de første 80 procent af deres udledning. Det skal dog nedtrappes frem mod 2050, hvor Danmark skal være fossilfri.

Landbruget, der står for omkring en femtedel af Danmarks CO2-udledning, skal ifølge forslaget pålægges en afgift, alt efter hvor meget udledning selve bedriften har.

På den måde kan det betale sig for landmanden at lægge sin produktion om eller bruge mere klimavenlig foder.

Landbruget skal dog også omfattes de 80 procent i en periode.

