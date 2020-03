Turbolens på aktiemarkedet, flyforbud og et erhvervsliv, som taber milliarder i omsætning dag for dag.

Coronavirussen har over weekenden udviklet sig så voldsomt, at frygten for en ny økonomisk krise presser sig på.

Men hvis krisen virkelig rammer med pludselig arbejdsløshed, faldende produktion og negativ vækst i Danmark - ja, så får Mette Frederiksen og regeringen svært ved at redde dansk økonomi. I hvert fald på kort sigt.

»Vi kigger ind i et muligt scenario med negativ vækst. I det tilfælde står regeringen med meget få greb i værktøjskassen. På den helt korte bane vil det være umuligt at forhindre, at coronavirussen skaber økonomiske rystelser i Danmark,« siger professor i Økonomi ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen.

Corona-krisen er anderledes

Når en økonomisk krise rammer, er den normale reaktion at øge efterspørgslen ved at pumpe penge ud i samfundet. Det kan blandt andet ske ved skattelettelser eller investeringer i store offentlige projekter, som skaber nye arbejdspladser.

Men coronavirussen spolerer politikernes normale redningsplan i krisetider.

»Det nytter ikke, hvis regeringen forsøger at stimulere efterspørgslen, fordi coronavurissen begrænser udbuddet. Vi tvinges til at rejse mindre, transportsektoren går ned i tempo, produktionen bliver ramt, og leverancer fra Kina udebliver. Det hjælper ikke at pumpe flere penge ud i samfundet,« siger Torben M. Andersen.

Det er coronavirussens direkte konsekvenser, som vil gradvist forsvinde, hvis smitten dør ud.

Statsminister Mette Frederiksen søsatte tirsdag nye initiativer, der skal afdæmpe corona-smitten i Danmark. Der blev bl.a. lavet et forbud for alle fly fra rød-risiko zoner mod at lande i København. Foto: Liselotte Sabroe. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen søsatte tirsdag nye initiativer, der skal afdæmpe corona-smitten i Danmark. Der blev bl.a. lavet et forbud for alle fly fra rød-risiko zoner mod at lande i København. Foto: Liselotte Sabroe. Foto: Liselotte Sabroe

Men på længere sigt kan krisen også bide sig fast i Danmark, vurderer professor og tidligere overvismand Hans Jørgensen Whitta-Jacobsen.

»Den turbulens, vi oplever lige nu, kan skabe mismod og forsigtighed i befolkningen. Det vil betyde, at vi vil forbruge mindre og investere mindre, og så kan vi muligvis få et mere langsigtet økonomisk problem med manglende efterspørgsel,« siger han.

I den situation er renten ofte et vigtigt værktøj til at øge forbruget og holde gang i boligmarkedet. Men heller ikke her er der meget hjælp at hente, mener Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank.

»Vi har allerede historisk lave renter, så effekten af at sænke renten yderligere vil ikke være stor,« siger han.

Hjælpepakke til brancher i krise

Regeringen præsenterede tirsdag en hjælpepakke til de erhverv, som er hårdest ramt nu og her.

Der er tale om brancher inden for hotel, fly, transport og oplevelsesøkonomi.

Her vil regeringen udskyde virksomhedernes frist for moms- og skattebetaling, hvilket vil øge virksomhedernes likviditet med 125 mia. kr. over fire måneder.

»Vi kan ikke afbløde alle slag fra coronavirussen. Men vi kan reducere konsekvenserne på kort sigt, så sunde danske virksomheder ikke må lukke,« sagde finansminister Nicolai Wammen på pressemødet.

Hvis krisen bider sig fast i Danmark, er regeringen klar til at tage den helt store værktøjskasse frem.

»Om vi vil søsætte store offentlige byggerier eller stimulere det private forbrug, tager vi stilling til, hvis det bliver relevant,« sagde Nicolai Wammen.

Hjælpepakken kommer til at koste staten ca. 290 mio. kr. i udgifter og tabte renteindtægter.

Nicolai Wammen varsler, at der kommer flere hjælpeinitiativer til virksomhederne den kommende tid.