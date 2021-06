Boligmarkedet er så brandvarmt, at der er behov for at træde på bremsen.

Så klar er advarslen fra Det Systemiske Risikoråd, der tirsdag kom med anbefalinger til, hvordan politikerne kan styre de eskalerende boligpriser, så de ikke sprænger i luften.

Helt konkret anbefaler rådet med Nationalbankens direktør i spidsen, at politikerne begrænser adgangen til afdragsfrie boliglån.

Kun hvis huset eller lejligheden er belånt for mindre end 60 procent af værdien, skal boligkøbere kunne optage et afdragsfrit lån. Det vil gøre det dyrere at købe bolig for mange danskere.

Ejendomsmægler fra Home hænger Til Salg-skilt op i andelsbolig på Nørrebro i København.

Men fra Christiansborg vender regeringen det døve øre til. Erhvervsminister Simon Kollerup vil ikke gribe ind i boligmarkedet lige nu, selvom landets fremmeste eksperter anbefaler det.

»Regeringen har en forventning om – på lige fod med de økonomiske vismænd – at priserne dæmpes igen på grund af genåbningen af samfundet og forventningen om stigende renter. Derfor har vi ikke planer om et indgreb på boligmarkedet,« siger han i en skriftlig kommentar til B.T.

Erhvervsministeren pointerer, at der allerede er stillet større krav til håbefulde boligkøbere de seneste år.

»Jeg er meget bevidst om, at indgreb kan have konsekvenser for dem, der drømmer om at komme ind på boligmarkedet,« siger han.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) til doorstep.

Regeringen er ikke forpligtet til at handle på det, som det økonomiske eksperter anbefaler. Men efter tre måneder skal der gives en saglig begrundelse for, hvorfor man ikke vil lytte til rådet.

Eksperterne er meget bekymrende for de voldsomme prisstigninger på huse og ejerlejligheder i og omkring København, hvor kvadratmeterprisen flere steder har rundet 60.000 kroner.

Derfor skal der sættes en prop i boligfesten for at undgå overophedning, som vi så under finanskrisen.

I den borgerlige lejr afviser man også et indgreb på boligmarkedet.

Ejerlejligheder stiger mere end normalt. Salget af lejligheder nåede sidste år op på niveau med tidligere rekordår. Københavnsområdet fører an.

»Problemet er, at der ikke er boliger nok i København og omegn, og det kan vi gøre noget ved. Omvendt vil vi ikke gribe ind i boligmarkedet, fordi priserne er steget meget en enkelt år eller to. Stabilitet og forudsigelighed for boligejerne er vigtigere,« siger De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov.

Men hos Dansk Folkeparti frygter man, at et indgreb kan ødelægge opblomstringen i provinsen.

»Mange glemmer, at prisstigningerne i København slet ikke slår igennem på samme måde i provinsen. Til gengæld bliver huse, der har ligget til salg i årevis, pludselig solgt i provinsen, og det må ikke blive ødelagt af et indgreb, fordi der går for stærkt i København,« siger finansordfører René Christensen.

I København og omegn er priserne på lejligheder og huse steget med over ti procent de seneste år. Og på landplan tog sommerhusene et spring på cirka 20 procent alene i 2020.