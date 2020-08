Det er afgørende vigtigt, at lønkompensation og andre hjælpepakker ikke forlænges igen og igen.

Sådan lyder det fra Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, på dagen, hvor regeringen og et politisk flertal blev enige om at forlænge hjælpepakkerne frem til i første omgang 31. oktober og måske også året ud.

Størstedelen af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet og kultur- og sportslivet var ellers sat til at udløbe lørdag 29. august.

»Danmark og vores økonomi må ikke blive et frilandsmuseum, hvor vi vedligeholder virksomheder, der ikke kan bære sig selv,« siger Philipp Schröder, som også har siddet i den ekspertgruppe, der netop har anbefalet regeringen af udfase hjælpepakkerne hurtigst muligt.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterer aftalen om hjælpepakker i Erhvervsministeriet fredag den 28. august 2020.

»Det handler om at få medarbejderne væk fra virksomheder og brancher, der skrumper, og over i virksomheder, der har vækst.«

»Den flytning – den fleksibilitet – er helt central i den danske model og vores økonomi. Når man fastholder folk i lønkompensation, bremser man den bevægelse.«

Samfundsøkonomisk ville det være en dårlig ide at fortsætte ud af sporet med en generel lønkompensation, siger Philipp Schröder.

»Der er livsværker, der bliver lagt ned. Men det nytter bare ikke at holde dem oppe med hjælpepakker.«

Hjælpen fortsætter til coronaramte erhverv Her er nogle af hovedpunkterne i aftalen: Partierne holder fast i at udfase de generelle hjælpepakker, som et politisk flertal blev enige om i juni.

Virksomheder, der er ramt af forsamlingsforbud, grænselukninger og rejsevejledninger, får fortsat økonomisk støtte fra staten.

Også underleverandører og selvstændige kan fremover blive kompenseret.

Hjælpen gælder i første omgang frem til udgangen af oktober. Er der coronarestriktioner efter den 31. oktober, bliver støtten til de berørte brancher forlænget året ud.

680 millioner kroner skal gå til støtte til kultur-, idræts- og foreningslivet.

Af dem skal 400 millioner kroner støtte aktivitet som oplevelser og inspiration.

De resterende 280 millioner kroner handler om at fortsætte hjælpepakker til dem, der fortsat er underlagt restriktioner. Kilder: Erhvervsministeriet.

For det er dyrt for samfundet, når tusindvis af danskere går uproduktive rundt på lønkompensation, siger han:

»Samfundskagen bliver mindre. Vi lever alle sammen af den produktion, vi hver især laver. Det er den, der betaler for skoler og hospitaler.«

Phlipp Schröder tilføjer:

»Derfor har vi brug for, at arbejdskraften flyder over i brancher med vækst og ikke fastholdes i virksomheder, der ikke kan klare sig selv.«

»Og derfor er det fornuftig, at man nu kun tilgodeser helt specifikke brancher med særlige corona-relaterede udfordringer og kommer væk fra den generelle hjælpepakke-ordning.«