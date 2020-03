To af de absolut øverst placerede ministre er havnet i et opsigtsvækkende opgør.

Den interne kamp i regeringen handler om, hvorvidt skattekroner skal bruges på bonus til chefer inden for det offentlige.

Helt konkret er det finansminister Nicolai Wammen og justitsminister Nick Hækkerup, der er uenige.

Nick Hækkerup sagde i oktober, at han er imod resultatløn, der netop giver bonus til chefer i det offentlige.

Nicolai Wammen og Nick Hækkerup. Foto: Ida Guldbæk Arentsen og Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Nicolai Wammen og Nick Hækkerup. Foto: Ida Guldbæk Arentsen og Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

»Jeg tror grundlæggende ikke på at drive ledelse gennem resultatløn. Derfor vil jeg se på mulighederne for at afskaffe brugen af resultatløn på Justitsministeriets område,« sagde han til B.T.

Fra Nicolai Wammen er meldingen nu en anden.

Han slår fast, at der fortsat skal være resultatlønskontrakter. I hvert fald i styrelserne under hans ministerium.

»Resultatløn må aldrig bare blive givet som en automatisk bonus, men skal bruges med omtanke og efter hensigten. Finansministeriet agter fortsat at benytte resultatlønskontrakter i de enkelte styrelser, men kun i et begrænset omfang,« lyder det i en mail fra Nicolai Wammen.

Bonus til chefer - alene hos politiet Her er listen over antal af chefer samt deres gennemsnitslige bonus udbetalt sidste år. Den centrale anklagemyndighed: 19 fik i gennemsnit 56.187 kr. Nordjyllands Politi: 5 fik i gennemsnit 55.000 kr. Østjyllands Poltii: 8 fik i gennemsnit 46.525 kr. Midt- og Vestjyllands Politi: 10 fik i gennemsnit 52.000 kr. Sydøstjyllands Politi: 7 fik i gennemsnit 39.286 kr. Syd- og Sønderjyllands Politi: 5 fik i gennemsnit 54.000 kr. Fyns Politi: 7 fik i gennemsnit 44.857 kr. Midt- og Vestsjællands Politi: 9 fik i gennemsnit 42.444 kr. Sydsjælland og Lolland Falster Politi: 9 fik i gennemsnit 51.444 kr. Nordsjællands Politi: 7 fik i gennemsnit 44.286 kr. Københavns Vestegns Politi: 9 fik i gennemsnit 48.333 kr. Københavns Politi: 12 fik i gennemsnit 36.398 kr. Bornholms Politi: 1 fik 25.000 kr. Politiets Efterretningstjeneste: 5 fik i gennemsnit 66.000 kr. Rigspolitichef: 1 fik 90.000 kr. Koncern IT hos Rigspolitiet: 1 fik 170.000 kr. Koncernstyring hos Rigspolitiet: 10 fik i gennemsnit 64.000 kr. Koncern HR hos Rigspolitiet: 5 fik 58.000 kr. Uden for Danmarks grænser: Færøernes Politi: 1 fik i gennemsnit 20.000 kr. Grønlands Politi: 4 fik i gennemsnit 80.848 kr. Kilde: Svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketinget.

Resultatløn har da også været til stor debat, efter B.T. i efteråret kunne fortælle om politibossernes bonusser.

Senest er det kommet frem, at dem med en form for lederstilling hos politi og anklagemyndighed sidste år fik udbetalt 7,3 mio. kr. fordelt på 142 årsværk.

Og politiet er ikke ene om at give bonusser.

Tal i Finansministeriets løndatabase viser, at 123 direktører og vicedirektører i 2017 blev belønnet med vederlag på i alt 13 mio. kr.

TIP OS: Har du kendskab til offentlige chefers bonusfest? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Det svarer til 106.400 kr. per ansat i en direktørstilling.

Længere nede i hierarkiet kunne 826 kontorchefer i gennemsnit score 61.400 kr. per person, viser tallene, Magisterbladet har lagt frem.

Spørgsmålet til Mette Frederiksen er klart:

Skal offentlige chefer stoppe med at få bonus eller ej?

Begge fløje på Christiansborg mener nu, at statsminister Mette Frederiksen (S) skal på banen med regeringens formelle holdning til chefers resultatlønskontrakter. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Begge fløje på Christiansborg mener nu, at statsminister Mette Frederiksen (S) skal på banen med regeringens formelle holdning til chefers resultatlønskontrakter. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Nu må regeringen finde ud af, hvad den vil! Vi tager sagen op i Folketinget over for statsminister Mette Frederiksen, så må hun afklare regeringens linje over for Folketinget og borgerne, når to ministre er uenige,« siger Peter Skaarup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, og tilføjer:

»Vi skal have ryddet op i det offentliges usunde bonus-system og have det erstattet af en helt normal lønmodtager-kultur, hvor man går på arbejde for at gøre en positiv forskel for sit land og sit samfund.«

Venstres gruppenæstformand, Karsten Lauritzen, ønsker også statsministerens mening.

»Det er ikke urimeligt at kræve et svar på, hvad der er regeringens holdning,« siger han.

Mener du som skatteyder, at chefer skal have bonus udbetalt?

Mette Frederiksen har dog besluttet ikke at have nogen kommentarer, oplyser Statsministeriet til B.T.

Det er ikke kun de borgerlige partier, der kræver Mette Frederiksens holdning til debatten om bonus til chefer i det offentlige.

Samme ønske har SF's retsordfører, Karina Lorentzen, der mener, at det i hvert fald hos politiet skal være slut med bonus gennem resultatlønskontrakter.

»Jeg har en klar forventning om, at når Nick Hækkerup har sagt, at han ikke tror på at drive ledelse gennem resultatkontrakter, så får det også den betydning, at vi afskaffer dem i forbindelse med politiforliget. Det er en melding, jeg er helt enig i,« siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup siger til B.T., at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.