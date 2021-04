Det var ikke nok, at Lykke Sørensen advarede Støjberg om ikke at adskille asylpar. Hun skulle have gjort mere.

Selv om daværende afdelingschef Lykke Sørensen kraftigt advarede Inger Støjberg, der ville adskille asylpar i 2016, burde hun have "presset yderligere på".

Det konkluderer Instrukskommissionen i en ny beretning om embedsmændenes ansvar.

Lykke Sørensen var den øverste juridiske kompetence i Udlændingeministeriet og advarede den daværende udlændingeminister om, at det ville være ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Men det var ikke nok ifølge kommissionen, der blev nedsat for at gennemgå sagen fra 2016. Hun burde have advaret sin overordnede, sagt klart fra og forsøgt at forhindre den ulovlige beslutning.

- Lykke Sørensens tilsidesættelse af sine tjenstlige pligter må tilregnes hende som groft uagtsom, lyder det.

Kommissionen konkluderer, at hun burde have "presset yderligere på" i forhold til departementschef Uffe Toudal Pedersen og Inger Støjberg. Hun burde have nægtet at iværksætte ordren.

Lykke Sørensen har fortalt, at hun mundtligt rådførte sig med Justitsministeriet, der konkluderede, at det ville være ulovligt at adskille alle par uden undtagelser.

Det fortalte hun Støjberg, som pressede på for at få alle par adskilt.

Men Lykke Sørensen burde ifølge kommissionen have indset, at der var en "særlig anledning" til at sikre dokumentation for de advarsler, som ministeren fik på et omtalt møde 10. februar 2016.

Hun kunne have gentaget rådgivningen skriftligt eller udarbejdet et mødereferat.

Generelt har det under afhøringerne vist sig, at der er få skriftlige kilder fra dengang, selv om det er en af embedsværkets pligter.

Lykkes Sørensen kritiseres også for ikke at have inddraget Udlændingestyrelsen ved at sende en skriftlig advarsel.

Det var Udlændingestyrelsen, der trods protester og mod bedrevidende gik i gang med adskillelserne, som var ulovlige.

Da Lykke Sørensen i februar 2016 blev klar over, at styrelsen adskilte ulovligt, burde hun have medvirket til at stoppe det.

Sagen har ført til, at der er blevet nedsat en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det er den blot sjette i danmarkshistorien.

/ritzau/