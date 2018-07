Forud for forårets overenskomstforhandlinger, der nær var endt med en kæmpe strejke, gjorde innovationsminister Sophie Løhde (V) noget, ingen minister havde gjort for hende.

Juristernes og økonomernes fagforbund DJØF holdt en konference for forhandlerne, hvor ministeren var inviteret til at deltage i debat. I stedet for at tage hjem umiddelbart efter, spurgte Sophie Løhde om ikke der var en middag bagefter. Det fortæller chefforhandleren for de offentligt ansatte på statens område, Flemming Vinther, i et interview med Alt for Damerne.

»Vi fik fundet en plads, jeg fik hende til bords, og alle tænkte 'respekt for det'. Jeg troede egentlig, at hun ville komme og få to glas rødvin, og så ville det være dét, men hun festede altså igennem. Jeg gik hjem klokken 2, og da var hun der stadig, og hun stod altså ikke og spyttede i glasset. Jeg var træt, og det tror jeg også, hendes embedsmænd var,« siger han til bladet.

Flemming Vinther. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Flemming Vinther. Foto: Mads Claus Rasmussen

Flemming Vinther fortæller også, at det var en særdeles velforberedt forhandler, han sad over for i Forligsinstitutionen. Selv beskriver Sophie Løhde det som en af de allersværeste opgaver, hun har haft i sit efterhånden mangeårige politiske liv. Sommetider lavede hun 'snigeren', fortæller hun.

»Der var dage, hvor jeg tog bagudgangen ud af forligsinstitutionen, fordi jeg ikke havde behov for at stille mig ned foran et kamera, der snurrede 24/7. Jeg fandt en bagudgang og havde et par kondisko i tasken, så jeg nogle gange kunne komme uset derfra,« fortæller ministeren.

25. april, 27. april og 28. april faldt overenskomsterne på plads for de ansatte i henholdsvis regionerne, kommunerne og staten efter historisk langstrakte forhandlinger, hvor alle parter var tilfredse. Aftalerne indebærer blandt andet lønstigninger på 8,1 procent.