Departementschef i Forsvarsministeriet Morten Bæk tager ansvaret for, at Folketinget er blevet vildledt i sagen om indkøb af et artillerisystem fra israelske Elbit.

I en redegørelse til forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som er lagt ud på Forsvarsministeriets hjemmeside, skriver han:

»Jeg må imidlertid på baggrund af redegørelserne konstatere, at der i processen blev begået fejl, som desværre medførte, at Folketinget og forsvarsforligskredsen på nogle punkter fik forkerte oplysninger. Det beklager jeg på Forsvarsministeriets vegne. Jeg skal samtidig understrege, at du fik forelagt de pågældende dokumenter i den fejlbehæftede udgave. I de tilfælde, hvor Folketinget og forsvarsforligskredsen fik forkerte oplysninger, skyldes dette entydigt de fejl, der var blevet begået i departementet eller FMI.«

På pressemødet tirsdag eftermiddag sagde Jakob Ellemann-Jensen:

»Jeg er ærgerlig over, at jeg har fået nogle forkerte svar, og jeg er ærgerlig over, at jeg har viderebragt nogle forkerte svar, siger Ellemann på et spørgsmål om, hvorvidt han føler sig vildledt af sine embedsmænd.«

To redegørelser fra både Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) viser, som blev offentliggjort i dag, viser, at der blev begået flere fejl. Blandt andet var det en fejl, at Folketingets partier fik at vide, at kontrakten med leverandøren skulle underskrives inden udgangen af januar 2023 af hensyn til tilbuddets gyldighed.

Det viste sig at være forkert.

Derfor har Jakob Ellemann-Jensen undskyldt over for Folketinget.

»Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt overfor Folketinget,« sagde han på pressemødet.

Jakob Ellemann-Jensen vil dog ikke gå af:

»Fordi jeg ikke har vildledt Folketinget,« svarede Ellemann på spørgsmålet om, hvorfor han ikke trækker sig som konsekvens af sagen.