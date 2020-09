Departementschef frygtede, at Støjberg var gået for langt, og at asylsag ville ende hos statsministeren.

Tidligere departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen opfattede daværende integrationsminister Inger Støjberg (V) som arrogant i sagen om adskillelsen af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det skyldes, at hun ikke var udfordret rent parlamentarisk, fordi et flertal holdte hånden under hende i 2016, da sagen opstod. Det forklarer han fredag for Instrukskommissionen.

Han var også bekymret for, at Støjberg ikke tog sagen tilstrækkeligt seriøst, og at den risikerede at lande hos daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Derfor foreslog han ifølge en intern mail fra maj 2017 at tage op til embedsboligen Marienborg en søndag for blandt andet at snakke med Lars Løkke Rasmussen om sin bekymring.

- Den der bekymring ligner det der med, at integrationsministeren med et sikkerhedsnet parlamentarisk set virker arrogant overfor Folketinget. Selv om det er et mindretal, kan der godt begynde at komme brok eller henvendelser til formanden, siger han i dag.

Instrukskommissionen er nedsat for at undersøge den ulovlige adskillelse af asylpar i 2016, hvor den ene er mindreårig.

Det er kommet frem undervejs, at Statsministeriet var mere involveret i sagen, end det hidtil har fremstået i offentligheden.

Flere embedsmænd i Statsministeriet var bekymret for, at Støjberg var gået for langt.

I en mail skrev departementsråd Tanja Franck, at det var vigtigt, at statsministeren fik at vide, at Støjberg gik længere, "end juraen kan holde til".

Christian Kettel Thomsen opfattede den som en advarsel til Løkke.

- Karakteren er snarere at få sagt, hvis du bliver spurgt i Folketinget, så lad være med at gå lige så langt, for så vil du muligvis skulle til at rette det, siger han.

En anden ting, der kom frem fredag var, at den daværende ombudsmand havde to møder i Statsministeriet, hvor han skulle have gjort opmærksom på, at han var bekymret for, hvordan Støjberg ville modtage hans vurdering af sagen.

Det skyldes, at Støjberg i en tidligere sag erklærede sig lodret uenig med ombudsmanden. Han havde i 2015 udtalt, at hendes annoncering af regeringens udlændingestramninger i libanesiske aviser ikke var retvisende.

På et møde 27. oktober bragte han sin bekymring op overfor den øverste chef i embedsværket.

- I forbindelse med annoncesagen var det ret unikt, at ministeren gik ud og udtalte, at hun ikke var enig i den vurdering. Sagen var speciel på forskellig leder og kanter. Det, som ombudsmandsinstitutionen kommer med, tager man til efterretning, siger Christian Kettel Thomsen.

Han frygtede, at det kunne føre til tvivl om ombudsmandens omdømme som institution, hvis Støjberg afviste kritik endnu engang.

I den endelige afgørelse vurderede ombudsmanden, at det var ulovligt at skille parrene ad uden en individuel vurdering.

Den daværende ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har ingen kommentarer, oplyser han til Ritzau.

