Den øverste embedsmand i ministerium kritiseres for at lukke ned for vidne i sag om adskillelse af asylpar.

Den nuværende departementschef Christian Hesthaven i Udlændingeministeriet får kritik for sin rolle i sagen om "klart ulovlig" adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Selve adskillelsen fandt sted, før han kom til som den øverste embedsmand. Derfor er det ikke selve sagen, han kritiseres for.

I stedet kritiseres han for, at han "lukkede ned", da tidligere afdelingschef Lykke Sørensen i foråret 2019 ville gøre ham opmærksom på, at en bestemt mail var relevant at inddrage i en besvarelse til Folketinget.

Forløbet gik ud på, at Udlændingeministeriet i 2017 måtte korrigere en udtalelse til Folketinget fra daværende udlændingeminister Inger Støjberg.

I et svar til Folketinget havde Støjberg oplyst, at der ikke var noget skriftligt materiale fra et centralt møde i februar 2016.

Men det måtte hun korrigere, fordi en medarbejder i styrelsen i juni 2017 fandt en mail, som kort beskrev, at Støjberg ville have en undtagelsesfri ordning i adskillelsen af asylpar.

Da Christian Hesthaven blev øverste chef i Udlændingeministeriet, ringede han i andet henseende til Lykke Sørensen i 2019. Hun begyndte at fortælle om, at hun havde orienteret ministeren om mailens indhold.

Men han var ikke interesseret i mailens indhold.

- Hun tog hul på det, og så lukkede jeg den ned, for det var ikke det, vi skulle snakke om, sagde han under sin afhøring i Instrukskommissionen.

Det skulle han dog ikke have gjort ifølge kommissionen, der betegner det som "groft uagtsomt" og en tilsidesættelse af hans tjenstlige pligter.

Der er dog næppe grundlag for yderligere sanktioner ifølge kommissionen.

Med hans hændelser var der risiko for, at Folketinget modtog urigtige svar på spørgsmål i en væsentlig sag ifølge kommissionen.

Lykke Sørensen mener, at hun 22. juni 2017 gjorde Inger Støjberg bekendt med mailens indhold. Men det afviser Inger Støjberg.

Mailen er fra Henrik Grunnet, den daværende chef i Udlændingestyrelsen. Han omtalte et møde 10. februar 2016, hvor Støjberg blev advaret om, at det ville være ulovligt at adskille alle asylpar, hvis der ikke var undtagelser.

- Ja. Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen uanset Børnekonventionen, når parret har et fælles barn, lød det i mailen.

/ritzau/