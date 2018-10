Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) opfordrer i ny bog til at mødes på midten - og lave integrationspolitik uden om Kristian Thulesen Dahl.

Selv om han har en relativt ny kone og små børn, har den radikale næstformand Martin Lidegaard et budskab, han bare må ud med. Det er så vigtigt, at han har skrevet en bog på 237 sider på en måned, og forlaget har fået den ud på ca. 14 dage.

Ideen fik han dog sidste år. Helt præcis 5. oktober 2017, hvor Folketinget brugte 14 timer på at diskutere for eller imod burka og niqab, som 'vistnok kun 50-200 kvinder i Danmark bruger'.

»Da dagen startede, var det kun DF, der støttede forslaget. Om aftenen støttede tre fjerdedel af Folketinget et forbud,« skriver Martin Lidegaard i bogen 'Lad os mødes på midten', hvor han opforder andre partier til at lave udlændingeflertal sammen med Radikale uden om DF.

»Et stort flertal ønsker kontrol med antallet, det gør vi også. Et andet flertal ønsker at styrke integrationen, og det flertal er DF ikke med i. Et tredje flertal ønsker, at problemerne løses inden for EU. Det flertal er DF og Enhedslisten ikke med i. Men vi er med i alle tre flertal,« siger Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard vil gerne lave udlændingepolitik udenom DF. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Martin Lidegaard vil gerne lave udlændingepolitik udenom DF. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det kan lyde som politisk nørderi, men spørgsmålet er højaktuelt, for DF vil gerne have gennemført et paradigmeskifte, hvor flygtninge ikke skal integreres, mens de venter på hjemsendelse. Og det forventer de at forhandle på plads med regeringen inden jul. Hvis det går i vasken, og Løkke taber valget, vil DF stille samme krav til Mette Frederiksen.

»Det vigtige er familiesammenføringsreglerne. Vi foreslår, at de skal ligge på niveau med resten af Europa. Jeg undrer mig over, at ingen har undersøgt, hvad reglerne er for familiesammenføring i de andre europæiske lande. Jeg har flere gange spurgt integrationsminister Inger Støjberg (V) om det, men hendes ministerie ved det ikke,« siger Martin Lidegaard.

Han påpeger, at DF står alene med ønsket om at afskaffe integrationsgrunduddannelsen (IGU). IGU er en 3-årig forsøgsordning, som skal opkvalificere flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Den blev etableret af Løkke-regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016 og er en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

»Vi mener, at flygtninge skal forsørge sig selv, og IGU er det bedste, der er sket på det område i mange år. Den vil DF have væk. Den er for god. Det er lykkedes. De kommer i arbejde.«

Venstre er ikke enige med DF om integrationspolitikken Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Venstre er ikke enige med DF om integrationspolitikken Foto: JULIEN WARNAND

DF frygter, at selv om man siger, flygtninge skal hjem igen, når der er ufarligt i hjemlandet, så bliver det svært at returnere dem, hvis de har job og deres børn går i skole?

»Hvis folk har slået sig ned i Danmark, lært dansk og er blevet en god arbejdskraft , hvorfor i al verden skulle vi så sende dem hjem og give både virksomheden og familien det problem. Så de skal have lov at blive. Der er vi fundamentalt uenige med DF. Men DF er jo ikke enige med Venstre om integrationen.«

Hvad med de lejre i Afrika, som S vil have, hvorfra flygtninge skal søge asyl?

»Vi kan ikke tage alle flygtninge til Europa og slet ikke til Danmark. Derfor kommer vi til at skulle etablere lejre, men vi tror ikke, Danmark kan gøre det alene. Det er rimeligt langt ude, at S forestiller sig, at vi - ene land - skal etablere kæmpe flygtningelejre i et eller andet land i Afrika. Det forekommer mig vanvittigt. Men EU kan måske godt. Angela Merkel og Emmanuel Macron har også rejst rundt i Afrika og sagt til landene, at de må stoppe illegal migration og til gengæld tilbudt dem hjælp til, at folk kan få en tålelig tilværelse og investeringer i deres økonomi, så folk ikke behøve at rejse. Det er en vej frem. Afrika skal have massiv hjælp til at klare sig selv,« siger Martin Lidegaard.

'Lad os mødes på midten' er udkommet på Lindhardt og Ringhof.