I bakker op om ham som statsministerkandidat, gør I ikke?

»Det har vi ikke taget stilling til. Der er lang tid til næste valg, og det er ikke det rigtige tidspunkt at tage stilling til det nu. Jeg er bekymret for Venstre, der er mere enige med de Radikale. Måske overvejer de en fusion. Han står skulder ved skulder med Morten Østergaard i mange sager. Mange Venstre-vælgere vil ærgre sig, hvis Støjberg linjen taber,« siger Morten Messerschmidt.

Han er vred over, at Venstre i Holbæk stemmer for en ny moske i byen. Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter nuværende moské er blevet for lille, og derfor håber foreningen at kunne etablere et islamisk kulturcenter i en ejendom, der i dag huser en bowlinghal.

Kulturminister Joy Mogensen (S) er kaldt i åbent samråd om udbuddet af en ny digital public service-radiokanal på Christiansborg, onsdag den 27. maj 2020. Ministeren skal blandt andet svare på hvilke drøftelser om udbudsprocessen, der har været internt i ministeriet og internt i regeringen, før og efter udbuddet blev afgjort. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt ankommer til samrådet. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kulturminister Joy Mogensen (S) er kaldt i åbent samråd om udbuddet af en ny digital public service-radiokanal på Christiansborg, onsdag den 27. maj 2020. Ministeren skal blandt andet svare på hvilke drøftelser om udbudsprocessen, der har været internt i ministeriet og internt i regeringen, før og efter udbuddet blev afgjort. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt ankommer til samrådet. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Foruden undervisningslokaler, café og aktivitetsrum skal centret bl.a. huse en moské med en kuppel og plads til 300 mænd og ca. 150 kvinder. Hallen ligger tæt ved det udsatte boligområde Agervang som er på ghettolisten. Men planen blev stemt ned, bl.a. af Socaldemokratiet.

»Det er trist at se Venstre stemme for en moske i Holbæk. Det kunne være rart at høre, hvor Støjberg står i den sag. Vi synes, det er bekymrende, som moskéer skyder op som paddehatte. Jeg gætter på, at Støjberg er bekymret, men så sidder hendes parti og stemmer for den slags.«