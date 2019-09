Lørdag blev der sat et foreløbigt punktum i magtopgøret om formandskabet i Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg blev valgt som henholdsvis formand og næstformand. Det nyvalgte medlem af Folketinget Tommy Ahlers fortæller, at det har været en meget speciel proces at opleve og være del af.

»Langt størsteparten (af partiet, red.) har haft et stærkt ønske om bare at komme videre. Det har vi skulle finde ud af, hvordan vi gjorde, og så skete der undervejs nogle ting, som virkelig ikke var særlig kønne at se på eller være i for den sags skyld,« siger han til Børsen og fortsætter:

»Men det har også gjort, at vi kan stå her i dag og har valgt en ny formand og en ny næstformand, som er pissegod.«

Tommy Ahlers har, som de fleste ved, en baggrund som iværksætter. Her er man ikke helt så offentlig, når det gælder interne stride.

Det er en ting, der har overrasket ham i hele forløbet, der kulminerede med det ekstraordinære landsmøde lørdag.

Han fortæller, at flere i hans netværk har taget sig til hovedet i undring over situationen i Venstre, der endte med, at Lars Løkke Rasmussen på dramatisk vis trak sig som formand for partiet.

Selv kalder han situationen for ubehagelig.

Af selvsamme årsag har han undgået journalister, der ville snakke om opgøret i Venstre, da det er helt uvant for ham.

Samtidig forstår han dog godt, at der er stor interesse for, hvem der bliver valgt som ny formand for partiet, da der potentielt er tale om den næste danske statsminister.