Den danske uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers tager det med ophøjet ro, at han ganske uforvarende kom til at blotte sit maveskind for rullende kameraer, mens han var på vej til Dronningens nytårstaffel.

'I 2019 skal vi gøre op med perfekthedskulturen. Jeg startede godt ud med at vise lidt mave under et live interview på DR1. Godt nytår!'

Sådan skriver ministeren - der for første gang er til nytårstaffel - selv på Twitter.

Det sociale medie flød tirsdag aften hurtigt over med billeder af Tommy Ahlers blottede mave, som seerne hos DR havde fået direkte udsyn til, da en journalist og kameramand fulgte ham i ministerbilen på vej til nytårstaflet.

'SOS! Hjælp ham dog,' skrev Twitter-brugeren Kasper Eriksen.

Andre brugere påpegede også, at det ikke var helt fair filmet af fotografen:

'Debutant og dårlig kameravinkel - det er sku synd,' skrev Thor Hiis.

Flere har efterfølgende hyldet Tommy Ahlers for hans kommentar til tøj-fejlen.

det er fandme god stil, Tommy! Og god humor. Godt nytår — Lisbeth Zornig (@LisbethZornig) 1. januar 2019

En af dem er forfatteren Lisbeth Zornig, der er tidligere formand for Børnerådet:

'Det er fandme god stil, Tommy! Og god humor. Godt nytår,' skriver hun i et tweet, mens Twitter-brugeren Barbara Borre Lange skriver:

'Dette er et eksempel på, hvordan man klarer en ‘krise’ på SoMe. Respekt for den hurtige reaktion og super fede kommentar.'

Tommy Ahlers er blot en af de mange, der tirsdag er inviteret til den traditionsrige nytårskur.

Blandt gæsterne er regeringen, landets øverste embedsmænd og hoffets ledelse. Nytårstaflet afholdes i Christian VII's Palæ på Amalienborg kl. 19.30.