Den tidligere 'Løvens Hule'-iværksætter og nu politiker Tommy Ahlers ser tilbage på 2018 med et positivt blik. Det har især været et udfordrende år, hvor han har skiftet de vante rammer som iværksætter ud med Christiansborg.

»Jeg er gået fra at være en helt almindelig borger til at være minister. Det har været en vild oplevelse. Selve skiftet har været en udfordring i sig selv,« siger 43-årige Tommy Ahlers til B.T.

I 2018 blev Tommy Ahlers Danmarks uddannelses- og forskningsminister for partiet Venstre.

Ahlers har især været bevidst om, at han som minister kan træffe nogle vigtige valg og pludselig have en stemme, der har en anden form for magt end førhen.

»Mine ord vægter på en anden måde som minister. Jeg kan godt blive bange for at sige tingene ligefrem, fordi – hvordan bliver det så fortolket? Det har jeg skullet vænne mig til. Før har jeg været meget forsigtig, men jeg er begyndt at være mere ærlig og ligetil. Og det er derfor, jeg gik ind i politik,« siger han.

2018 blev året, hvor iværksætteriet for alvor blev lagt på hylden, men det er ikke ensbetydende med, at Tommy Ahlers ikke kan bruge iværksætteri i sin nuværende stilling.

»Jeg synes, der er noget iværksætteri over det, jeg er i gang med nu. Som minister er der jo forventninger om, jeg har nogle nye ideer.«

Og nye ideer er især noget, Tommy Ahlers mener, han kan bidrage positivt med.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har haft et 2018, hvor han er gået fra at være en tv-personlighed i DR-programmet 'Løvens Hule' og iværksætter til at være politiker. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN/Ritzau Scanpix) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har haft et 2018, hvor han er gået fra at være en tv-personlighed i DR-programmet 'Løvens Hule' og iværksætter til at være politiker. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN/Ritzau Scanpix) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

I 2018 har han blandt andet været med til at øge SUen for handicappede studerende samt forsøge at fortælle de studerende, at det er okay at fejle, og at alt ikke handler om 12-taller.

»Jeg har en masse mål med min stilling, men som politiker går det langsomt. Og det kan jeg godt leve med. For før repræsenterede jeg en virksomhed, nu repræsenterer jeg Danmark. Jeg synes, det er en meget fascinerende verden.«

For Tommy Ahlers har det også personligt været et år, der ikke går i glemmebogen.

Tommy Ahlers vil især huske 2018 som året, hvor han har været til bal hos de kongelige, fløjet i et amerikansk militærfly til Grønland samt haft mindeværdige stunder med sin kæreste og sine børn.

»Jeg var i Spanien med min kæreste i foråret. Vi skulle rigtig hygge os og have det forårsagtigt, og så endte det med at regne helt vildt. Så vi havde også den sjoveste weekend, hvor vi grinte meget, fordi det var så latterligt, at det skulle pisse ned hele tiden,« siger Tommy Ahlers med et stort grin.

»Og så har jeg kørt rundt i Danmark i en autocamper med mine to børn på otte og 11 år i sommer. Det var helt fantastisk.«

Tommy Ahlers føler også, han har lært sig selv bedre at kende i året, der gik.

»Jeg har lært at være mig selv. For uanset hvad man laver – hvis man ikke har sig selv med i det, så ender det med at blive en kortsigtet fornøjelse.«

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har haft et 2018, hvor han er gået fra at være en tv-personlighed i DR-programmet 'Løvens Hule' og iværksætter til at være politiker. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har haft et 2018, hvor han er gået fra at være en tv-personlighed i DR-programmet 'Løvens Hule' og iværksætter til at være politiker. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

2019 bliver et år, hvor han især ser frem til at skulle fejre sin far.

»Min far bliver 80 år. Og det er ret vildt, fordi han stadig arbejder som murer. Jeg synes, det er vildt at være 80 år og stadig knokle med fysisk arbejde,« siger han.

Og så kan man heller ikke komme uden om, at 2019 bliver året, hvor Tommy Ahlers skal være en fremtrædende person under det kommende folketingsvalg.

»Det har jeg jo ikke prøvet før. Jeg glæder mig til at stille mig op med det her konkurrencegen, som jeg har. At prøve den intensitet i tre uger. Det bliver ret sjovt,« siger Tommy Ahlers, som dog er noget nervøs for de kommende politiske debatter.

»Jeg ved ikke, om jeg er klar. Jeg tror, jeg kommer til at bruge sætningen 'Det ved jeg ikke' nogle gange. Jeg kommer til at være nervøs,« siger han.

Som mange andre danskere har Tommy Ahlers også nogle mere basale nytårsforsæt, han håber kan blive en realitet.

Han vil især forsøge at opretholde en sund livsstil og få trænet mere. Noget, han hurtigt kan glemme, når hverdagen går lidt for hurtigt, og timerne på kontoret bliver for lange.

»Jeg vil leve sundere og træne mere. Det skal jeg huske, når jeg er gået ind i noget så intenst som politik. Jeg planlægger nemlig ikke at lave politik i 10 måneder, men i 10 år eller mere.«

Som uddannelses- og forskningsminister har Tommy Ahlers et klart budskab til alle de unge danskere, der i øjeblikket kæmper med noget personligt eller med deres studie.

»Jeg håber, de unge derude tør fejle noget mere og ikke prøver at være så perfekte. Det skal de turde. Og de skal lade være med at tro på alt, hvad de læser og ser om, at alle andres liv er perfekte.«