Måske du har prøvet at brække en finger eller en tå. Måske du har været uheldig at brække en arm eller et ben.

Men har du prøvet at brække begge storetæer på én gang?

Sandsynligvis ikke, men det var ikke desto mindre virkeligheden for Venstres folketingsmedlem Tommy Ahlers tilbage i midten af oktober.

Og som det så tit sker med uheld, så handlede det om, at folketingsmedlemmet skulle blære sig over for sine børn.

Det fortæller han, da B.T. fanger ham i Herning Kongrescenter.

»Har du børn? Nej, okay. Men det sker jo sommetider, at man har sine børn et sted med hen, hvor man gerne vil vise sig lidt frem. Og det var også tilfældet, da jeg tog dem med i et trampolinland,« fortæller Tommy Ahlers.

I trampolinlandet var børnene særdeles imponeret af én bestemt mand.

Tommy Ahlers skyder manden til at være omkring 20 år, og han kunne et virkelig smart trick.