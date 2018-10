Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har stadig ikke vænnet sig til at være dele-far, selvom det er fem år siden han blev skilt.

Det fortæller han i et stort interview med ALT for Damerne.

Den 42-årige iværsætter og politiker har to børn med en kvinde, han blev skilt fra i 2012.

Og selvom han har et fint forhold til sin ekskone, er det svært for ham ikke at se sine børn hele tiden, fortæller han:

uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers taler med Troels Lund Poulsen om udenlandsk arbejdskraft Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers taler med Troels Lund Poulsen om udenlandsk arbejdskraft Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Mine børn er mit ømme punkt. Jeg er skilt fra deres mor, og det gør ondt ikke at have dem hele tiden. Jeg ved godt, at med en travl hverdag både før og nu, ville jeg ikke se dem hele tiden alligevel, men det at have et hjem, hvor børnene hele tiden er, det skaber bare sådan en base i ens liv. Og den base har jeg ikke halvdelen af tiden. Min ekskone og jeg deler i princippet børnene lige over. Så halvdelen af tiden har jeg ikke lige en halv time med dem om morgenen eller en stund med lektielæsning med den store om aftenen. Og det savner jeg,« siger Tommy Ahlers i interviewet.

I fire år efter skilsmissen troede Tommy Ahlers, at han udelukkende var til mænd.

Men på et tidspunkt indså han, at han alligevel var tiltrukket af kvinder. Det har han fortalt for nyligt i et interview med Euroman.

For et år siden mødte han en 'pige', som han blev glad for, og som han stadig ses med.

Tommy Ahlers overtager posten som uddannelses- og forskningsministeriet fra Søren Pind (V). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tommy Ahlers overtager posten som uddannelses- og forskningsministeriet fra Søren Pind (V). Foto: Mads Claus Rasmussen

Tommy Ahlers har en fortid som konsulent i McKinsey. Han har grundlagt virksomheden ZYB, der blev solgt for 250 mio. kr. Han har også investeret massivt i virksomheden Podio, der blev solgt for 330 mio. kr.

Han blev kendt i den brede offentlighed for sin deltagelse i investeringsprogrammet 'Løvens hule' på DR.

I år sprang milllionæren ud som Venstre-løve. 2. maj blev Tommy Ahlers udnævnt til uddannelses- og forskningsminister. Omtrent samtidig meddelte han, at han stiller op til Folketinget for Venstre.