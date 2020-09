DSB, Metroselskabet og Arriva får en kompensation for passagerfald under corona på op mod to milliarder kroner

Gaderne var øde, og nogle busser og tog kørte tomme, da store dele af landet i foråret blev lukket ned på grund af coronavirus.

Det har medført en regning for selskaberne, der driver den offentlige trafik, og de modtager derfor en kompensation på op mod to milliarder kroner for 2020.

Det fremgår af en aftale mellem regeringen, regionerne og kommunerne.

- Det er rigtig godt, at vi får holdt hånden under trafikselskaberne, så coronakrisen ikke betyder, at de kommer til at køre med underskud de kommende år, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Det er DSB, Metroselskabet og Arriva, der kompenseres. Forventningen er, at de tre selskaber tilsammen vil lide et økonomisk tab som følge af coronavirus på op mod to milliarder kroner.

Foruden tabte billetindtægter har de haft en række udgifter til for eksempel at fastholde driften, øget information til kunder og ekstra rengøring.

- Det kan ikke nytte noget, at når samfundet kommer tilbage på normalvis, at vi så ikke kan få den kollektive trafik til at rulle på normal vis også, siger Benny Engelbrecht.

I juni indgik parterne en aftale om at kompensere de regionale trafikselskaber for merudgifter og indtægtstab.

Han håber, at samfundet ikke står i samme situation til næste år.

- Jeg håber ikke, at vi får en ny runde af corona, som kan betyde, at vi skal ud i tilsvarende voldsomme og dramatiske tilpasninger af den kollektive trafik. I udgangspunktet er dette helt ekstraordinært for 2020, siger han.

Tiltaget finansieres som størstedelen af andre politiske tiltag i kampen mod corona gennem øget gæld.

På spørgsmålet om, hvor klimavenligt det er at betale for, at nogle tog og busser kører rundt med langt færre passagerer, svarer han:

- Vi var nødt til i den situation, der opstod, at sikre at det personale, der skulle på arbejde i samfundsvigtige funktioner, kunne møde på arbejde.

- Der var folk, der tog den kollektive trafik, selv om der var passagernedgang på 80-90 procent, siger han.

Han peger desuden på, at den kollektive transport ikke er den største udleder af CO2, når det gælder transport./ritzau/