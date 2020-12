Vi er fra næste uge klar med forhøjet beredskab, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) om briternes EU-exit.

I London forhandler Michel Barnier dag og nat på vegne af EU-landene i håbet om at nå til enighed om en handelsaftale med Storbritannien.

Danmark støtter slutspurten fuldt, siger Jeppe Kofod (S), men udenrigsministerens budskab er et andet, her fire uger før båndene kappes mere definitivt mellem Storbritannien og EU efter 47 års parløb.

- Uanset om der kommer en aftale, så bliver intet som i gode, gamle dage. Det tog er kørt, så selv med en god aftale, så kommer der tab og brexit-bøvl. Det må vi indstille os på, siger Kofod.

Derfor har ministeren torsdag og fredag holdt møder med blandt andet Folketingets partier og med repræsentanter for dansk erhvervsliv.

Disse handler om at indstille sig på det, som venter om blot fire uger, når Storbritannien forlader det indre marked - med eller uden en aftale.

- Vi er fra næste uge klar med forhøjet beredskab. Fredag træder regeringens brexit-ministergruppe sammen og tager stilling til, hvordan situationen ser ud, siger Kofod.

Der er ansat ekstra toldere og medarbejdere i Fødevarestyrelsen samt iværksat informationskampagner og hotlines hos relevante myndigheder.

Danske virksomheder eksporterer årligt for over 100 milliarder kroner til Storbritannien. Omkring 70.000 arbejdspladser er ifølge ministeren knyttet til eksporten.

Frankrigs europaminister sagde tidligere fredag, at Frankrig vil nedlægge veto mod en aftale, hvis den ikke er i overensstemmelse med franske interesser.

- Hvis der er en aftale, som ikke er god, og som efter vores vurdering ikke stemmer med interesserne, så vil vi gå imod den. Alle lande har en ret til veto, sagde Clement Beaune til fransk radio Europe 1.

EU-landene har stået sammen bag Michel Barnier, som de tidligere på året gav et mandat til at forhandle med briterne. Men de seneste dage har især Frankrig luftet, at landet skal have egne interesser opfyldt.

Danmark deler i høj grad interesser med Frankrig. Blandt andet er det afgørende for begge, at fiskere fastholder en ret til at lande fisk i britisk farvand.

Forhandlingerne har været i gang i ti måneder. Barnier briefer løbende EU-landene om, hvordan det går, men ellers er det et hemmeligt og lukket forløb - såkaldte tunnelforhandlinger.

Spørgsmål: Er det en mulighed, at Barnier kommer ud med en aftale, og Danmark siger, at den ikke duer?

- Det er klart, at en aftale skal afspejle det mandat, som Barnier og EU-Kommissionen forhandler med. Derfor skal vi se en aftale, når den ligger på bordet. Men Barnier er fuldstændig klar over, hvad der ligger i det mandat, siger Kofod.

Trods stærke danske særinteresser er regeringen klar til et kompromis.

- I et kompromis skal alle selvfølgelig give noget. Sådan er det. Men hvis man gør det i en større sags tjeneste, hvis det er noget, der gavner begge parter endnu mere at kunne lande en aftale, så skal man også være parat til det, siger Jeppe Kofod.

Torsdag forlød det fra diplomater, at de håbede på en aftale allerede fredag. Det stod fredag klart, at gabet mellem parterne fortsat var for stort.

Den britiske premierminister Boris Johnsons talsmand bekræftede, at der fortsat var større knaster, og at briterne ikke ville gå på kompromis med det, der er kernen for dem: At tage kontrollen tilbage.

/ritzau/