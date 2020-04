Den offentlige transport vender tilbage til mere normal drift efter påske. Det gælder tog, metro og busser.

Transportministeriet oplyser, at DSB og metro vil genoptage nær normal drift fra den 14. april. Det sker grundet den gradvise genåbning af samfundet.

Busselskabet Movia meddeler samtidigt, at man også her vender tilbage til mere normale køreplaner.

- Det er vigtigt, at vi fortsat undgår trængsel i den kollektive trafik, så de, der er afhængige af den for eksempel pendlere og skoleelever - kan være trygge ved at bruge den, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

DSB vil fra den 14. vende tilbage til en drift, der "lægger sig så meget op" af normalen som muligt. Strækninger med mange passagerer vil blive prioriteret.

Metroen vil have normal drift på alle linjer, men der vil fortsat ikke være drift om natten.

Movias busser og tog vil have normal drift.

