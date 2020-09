Kontrol af tobaksbranchen viser, at nogle virksomheder har hamstret cigaretter og røgtobak over det tilladte.

Meget tyder på, at en række tobaksproducenter har hamstret cigaretter og røgtobak i sådan en grad, at de har overtrådt en hamstringsregel.

Det viser kontroller, som Skattestyrelsen har foretaget, efter at cigaretafgiften steg den 1. april i år og gjorde prisen på cigaretter væsentligt højere.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Anne Sofie Hedemann, underdirektør og ansvarlig for afgiftsområdet i Skattestyrelsen, udtaler:

- Langt de fleste virksomheder ser ud til at have holdt sig inden for grænserne, men på nuværende tidspunkt er der nogle få virksomheder, der ser ud til at have sendt flere cigaretter på markedet med den gamle afgift end tilladt.

- Og disse kan altså se frem til at få en regning fra os på afgiftsforskellen.

Umiddelbart er der regninger på vej til tobaksbranchen for knap ti millioner kroner. Skattestyrelsen sætter ikke navn på, hvilke firmaer der står til en ekstraregning.

Reglerne er sådan, at cigaretter, der er solgt til grossister inden den 1. april 2020, må sælges til den gamle cigaretpris.

Efter den dato skal tobak og cigaretter sælges med den nye moms- og tobaksafgift, der er 42 procent højere.

Hamstringsreglen betyder dog, at producenter frem til afgiftsstigningen i april kun måtte købe stempelmærker til fem procent flere cigaretter eller fem procent flere kilo røgtobak, end de gjorde året før.

Men det er der altså umiddelbart flere, der har overtrådt.

/ritzau/