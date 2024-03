Falske nyheder bekymrer minister. Nyt center skal være "demokratisk dåseåbner" over for techgiganter.

Danskerne skal 9. juni stemme til europaparlamentsvalget, og valget falder i en tid, hvor vælgerne i høj grad frygter at blive manipuleret af falske nyheder - misinformation og desinformation.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra et nyt center for sociale medier, tech og demokrati, der åbner tirsdag.

66 procent af respondenterne - to ud af tre - erklærer sig enten overvejende enig eller enig i, at de er bekymrede for, om udbredelsen af såkaldt fake news giver et skævt billede af, hvad der foregår i Danmark.

Endnu flere frygter det, når det gælder billedet af, hvad der foregår i hele verden.

Undersøgelsens resultater mødes bestemt ikke med glæde hos kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

- Jeg er i allerhøjeste grad bekymret, siger han.

I undersøgelsen skelnes der mellem misinformation og desinformation. Misinformation handler om nyheder, historier, opslag og andet, som indeholder falske oplysninger, men hvor afsenderen ikke er bevidst om, at indholdet er forkert.

Desinformation handler om bevidst at sprede faktuelt forkert indhold. Det kan ske med henblik på at snyde eller vildlede.

68 procent af danskerne mener at have oplevet misinformation, mens 65 har oplevet reel desinformation.

Det nye center, der ligger under Kulturministeriet, skal netop forsøge at imødegå udfordringer som falske nyheder. Ifølge Jakob Engel-Schmidt kan centret blive en "demokratisk dåseåbner over for big tech".

Og selv om Danmark er et lille land, der skal stå op imod sociale medier med milliarder af brugere og deres algoritmer, holder Engel-Schmidt fast på, at der kan gøres en forskel.

- Der har aldrig nogensinde været et regeringskontor i nogen regering de seneste 15 år, der har sat fokus på og indsamlet og bearbejdet data på, hvordan de store techplatforme påvirker vores demokrati. Det er det, det her center skal.

Centret skal overvåge, undersøge og rådgive om blandt andet falske nyheder og kunne slå alarm, når der ses falske nyheder.

- Samtidig skal centret komme med forslag til, hvordan vi kan træffe modforanstaltninger, hvis vi oplever, at udviklingen går den forkerte vej, siger Jakob Engel-Schmidt.

