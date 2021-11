Der er kamp om de 31 pladser, der er i Aarhus Byråd. Der var nemlig lige præcis 200 kandidater, der gene ville have én af dem. Nye kom ind, mens andre måtte træde tilbage og vige pladsen.

En af dem, der må takke af for nu, er Hans Skou, der i alt har siddet i Aarhus Byråd for Venstre i 16 år.

»Det er lidt ligesom i sportens verden. Man skal levere og præstere, gør man ikke det, så bliver man skiftet ud. Når jeg ser på det her resultat, siger det, jeg ikke har leveret og præsteret det, jeg skulle, og som vælgerne ville have. Jeg er ikke bitter, men jeg er ked af det,« siger han.

Onsdag blev de personlige stemmer offentliggjort, og her blev det klart, at Hans Skou med 739 personlige stemmer ikke ville få en plads i byrådet i denne omgang.

Han siger ligeledes, at han er »dybt taknemmelig« for de stemmer, han har fået, og han mener, Venstre stiller med et godt hold med nye, unge kræfter.

Han har dog et bud på, hvorfor der i 2021 ikke blev et sæde til ham.

»Det er klart, jeg skal også se på, at jeg er en herre på 61 år. Er det der, vi er i det danske demokrati og i en ung by som Aarhus, at det er en gråhåret gut på 61, man ønsker i byrådet? Det havde jeg håbet og forventet, men det er det ikke,« siger han.

Han ser nu tilbage på tiden i Aarhus Byråd med glæde.

»Jeg har været så fantastisk heldig at få lov at være en del af de 31 i Aarhus Byråd igennem 16 år. Det er en plads, man har til låns, og det skal man huske at skrive sig bag øret. Hvor barskt, det end er,« siger han og fortsætter:

»Det er vælgerne, der sætter holdet, og det er en grundpræmis, der rammer hårdt, når man gerne vil fortsætte, men der bliver sat et hold uden dig. Jeg vil da gerne indrømme, det ikke er rart lige i øjeblikket.«

Han vil fortsætte sit politiske engagement også efter 1. januar, men han ved endnu ikke, om han vil stille op igen om fire år.

»Hvis jeg skulle gøre noget anderledes for at blive genvalgt, så ville det ikke være naturligt. I demokratiet bliver du valgt for det, du er og står for. Jeg kan stå på mål for alt det, jeg har gjort,« afslutter han.

Han er ikke ene om at miste pladsen i Aarhus byråd. Også Almaz Mengesha fra Venstre forlader nu byrådet.

»Jeg har nydt det privilegie, det er at repræsentere borgerne i fire år, og jeg er glad for den måde, jeg har forvaltet mit mandat,« siger hun til B.T.

Hun er tydeligt bevæget ovenpå gårsdagens afgørelse, da B.T. fanger hende.

»Jeg er ked af, jeg ikke får gjort det arbejde færdigt, som jeg havde sat i gang. Jeg synes, jeg har været en stemme for nogle mennesker, og dem kan jeg godt føle, jeg svigter,« siger hun.

Hun kommer dog også til at savne kollegaerne i byrådet.

»Man siger, man ikke skal gå ind i politik for at få venner, men det er ikke rigtigt. Det har jeg virkelig fået. Man taler om, at politik er et råt miljø, men jeg har bare mødt søde mennesker i både Socialdemokratiet, SF og i mit eget parti« siger hun.

Heller ikke hun ved, om hun vil stille op igen til næste kommunalvalg. Venstre kan dog være sikre på, at når medlemskabet udløbet, så bliver det fornyet med det samme.

»Det er her, jeg føler mig hjemme,« afslutter Almaz Mengesha.