Enhedslisten og De Radikale er ikke inviteret til forhandlinger, da de afviser et af regeringens forslag.

Enhedslisten og De Radikale er ikke blevet inviteret til forhandlinger om nye statsborgerskabsregler, der indledes tirsdag.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til Politiken.

Kun de partier, der ikke på forhånd har afvist et bestemt forslag fra regeringen, er med. Det drejer sig om forslaget om, at det som udgangspunkt skal være umuligt at blive dansk statsborger, hvis man tidligere har været i fængsel. Det oplyser ministeriet.

Til Politiken bekræfter Peder Hvelplund, Enhedslistens indfødsretsordfører, at partiet ikke skal med til videre forhandlinger.

- Det er en fælles konklusion med regeringen i forhold til det, den ønsker. Vi vil ikke kunne levere stemmer til det. Det er der så en række andre partier, der er villige til at gøre, siger han til avisen.

Både Socialdemokratiet og Venstre ønsker at stramme kravene for at blive dansk statsborger.

Regeringen ønsker også, at et tildelt statsborgerskab skal kunne inddrages, hvis man dømmes for alvorlig bandekriminalitet.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) og integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) i en kronik i Berlingske.

- Vi må og skal tage det dybt alvorligt, hvem vi tildeler det privilegium at blive dansk statsborger. Det er ikke noget, man har krav på. Det er noget, få skal kunne gøre sig fortjent til, skriver de i kronikken.

Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin, kalder forslagene "for vage".

Venstre mener, at der fremover skal kontrolleres, om nye danske statsborgere har danske værdier.

Partiet vil blandt andet tilføje fem spørgsmål om danske værdier til indfødsretsprøven. Eksempelvis hvad man gør, hvis ens religion og dansk lovgivning siger noget forskelligt. Eller om man vil tillade sin datter selv at vælge kæreste.

Forslagene fra Socialdemokratiet og Venstre har mødt kritik fra både Enhedslisten og De Radikale.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, skriver på Twitter, at Venstres forslag er "sindelagskontrol". Hun betegner dem som "det helt modsatte af demokrati".

/ritzau/