Stram Kurs' leder Rasmus Paludan var søndag beskyttet af over 40 betjente ved Folkets Park i hjertet af Nørrebro, København.

Paludan havde inviteret sine tilhængere til demonstrationen via Facebook. Ud over Paludan og hans kameramand deltog to personer.

Demonstrationen, der ifølge Paludan blev holdt 'for Danmark og mod ghettoens kriminelle samfundstabere', var oprindeligt planlagt til at finde sted på Blågårds Plads.

Men ifølge Paludan ville politiet af sikkerhedsmæssige årsager ikke tillade det. Desuden blev den rykket fra kl. 14 til kl. 12.

Rasmus Paludan, hvad mener du om, at to personer er mødt op til din demonstration i dag?

»Det er ganske forståeligt, når en af betingelserne for at demonstrere var, at jeg først måtte meddele klokken 11, at demonstrationen var flyttet til klokken 12. Det er godt nok svært for folk at nå at mobilisere med en times varsel, og det er selvfølgelig grunden.«

Savner du opbakning, nu når der ikke er flere, der er mødt op?

»Nej, jeg savner ikke opbakning. Men som sagt, når jeg kun kan meddele det med en times varsel, gør det det svært at møde frem, men det gør det selvfølgelig også svært for modstanderne at møde frem, og det er selvfølgelig derfor, politiet gør det.«

Sagsbehandslingstiden i politiet er forlænget ret drastisk, og politiet peger selv på, at folketingsvalget og dine demonstrationer har krævet en del mandskabstimer. Hvad mener du om, at dine demonstrationer tager så mange ressourcer, og hvorfor bliver du ved, når der er så ringe fremmøde som i dag?

»Jeg bliver ved, fordi det, vi hævder, er langt vigtigere: Nemlig retten til at demonstrere steder, hvor muslimer med vold beslutter, at de kan bestemme, hvem der demonstrerer. Det gjorde de 14. april på Blågårds Plads. Så derfor er det helt afgørende for danskernes velfærd fremover, at vi kan hævde ytringsfriheden og forsamlingsfriheden,« siger Rasmus Paludan og tilføjer:

Rigspolitiets beskyttelse af Rasmus Paludan koster millioner af kroner. Hver gang han demonstrerer og uddeler løbesedler, står uniformerede betjente, civilpoliti og PET-folk klar til at beskytte ham. Video: Mikkel Eskelund Vis mere

»Jeg er ikke enig i den ressourcevurdering. Men naturligvis er jeg også hensynstagen til, at det skal virkelig være vigtigt at demonstrere de steder, vi gør det, og Blågårds Plads vil altid være vigtig, så længe vi ikke kan demonstrere der.«

Rasmus Paludan og Stram Kurs blev ikke valgt ind i Folketinget ved sidste valg. Men med 1,8 procent af stemmerne får partiet årligt 2 mio. kr. i partistøtte frem til næste valg.