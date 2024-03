Regeringen vil rigtig gerne have flere kvinder i Forsvaret, og derfor skal kvinder nu på lige fod med mænd aftjene værnepligt.

Der er bare ét eller måske rettere to problemer, der kan stå i vejen for, at planen rent faktisk bliver til noget.

De hedder Inger Støjberg og Alex Vanopslagh, ledere af Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance.

For selvom regeringen har flertal i sig selv, og størstedelen af Folketingets partier også går ind for værnepligt for kvinder, styres dansk forsvarspolitik lige nu af et forlig, som både Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance er med i.

Det betyder, at Støjberg og Vanopslagh kan blokere for forslaget.

Begge partier har tidligere meldt ud, at de ikke går ind for tvungen værnepligt for kvinder.

»Man kan sige, at regeringen løber en kalkuleret risiko ved at foreslå det her, selvom de godt ved, at der er en risiko for, at det slet ikke bliver til noget,« siger Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator.

»Men selvom der ikke er nogen tvivl om, at regeringen mener det her forslag ret alvorligt, så er det helt centrale i det her for dem, at Danmark med en politisk aftale lever op til vores forpligtelser til Nato og øger vores operative kapacitet. Det er muligt også uden, at flere kvinder skal aftjene værnepligt,« siger han.

Inger Støjberg har til TV 2 forklaret, at hun blandt andet ikke går ind for værnepligt for kvinder, fordi der er »fysiologiske forskelle« mellem mænd og kvinder.

Liberal Alliance går generelt ikke ind for at tvinge nogen, uanset køn, til at aftjene værnepligt.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) blev onsdag på et pressemøde spurgt, om han var sikker på, at man kunne lave en aftale om værnepligt til kvinder, når nu i hvert fald to partier i forligskredsen er imod.

»Vi må se, om folk mener det samme, når vi diskuterer det i forhandlingsrummet. Det er set før, at nogle har sagt en ting i forhandlingsrummet og noget andet, når man snakker med journalister,« svarede han.

Men ifølge Joachim B. Olsen kan det godt gå hen at blive svært for regeringen at rokke ved i hvert fald Danmarksdemokraternes holdning.

»Jeg er mere i tvivl om, hvad det ender med for LA, men det virker til, at Støjberg står rimelig fast på, at de ikke vil give sig på det her område,« siger han.

En meningsmåling foretaget af Epinion for DR og Altinget viste i marts 2023, at 55 procent af danskerne mente, at kvinder skal aftjene værnepligt på lige fod med mændene. 31 procent var imod.

