En orientering hos statsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste blev holdt uden EL og Alternativet.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, og Alternativets leder, Josephine Fock, var ikke inviteret, da statsministeren i weekenden orienterede partiledere om skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det skriver B.T., som har fået det oplyst af de to partier.

Josephine Fock bekræfter over for Ritzau, at hun ikke fik en invitation til det fortrolige møde.

- Jeg er ikke blevet kontaktet i forhold til invitation om orientering om Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er klart, at jeg selvfølgelig havde ryddet min kalender og deltaget, hvis jeg havde fået sådan en invitation, siger hun.

Josephine Fock har nu henvendt sig til statsminister Mette Frederiksen (S) for at få en forklaring på, hvorfor hun ikke blev indkaldt til mødet.

Enhedslisten fortæller til B.T, at Pernille Skipper hverken blev inviteret eller orienteret om sagen i løbet af weekenden.

Ifølge B.T. var de resterende partiledere til stede ved mødet undtagen Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Det skyldtes dog ifølge B.T. praktiske årsager.

Ritzau har kontaktet Statsministeriet, som ikke har nogen kommentarer.

/ritzau/