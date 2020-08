Mette Frederiksen valgte at holde to partiledere i uvished om spionskandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

På et dybt fortroligt møde i Statsministeriet orienterede hun i weekenden partiledere om sagen. Men ikke alle var velkomne.

Enhedslistens leder, Pernille Skipper, og Alternativets Josephine Fock modtog aldrig en invitation til den fortrolige orientering.

Det oplyser de to partier til B.T.

Josephine Fock vil nu kræve en forklaring fra Mette Frederiksen.

»Det undrer mig meget. Med en rapport med så belastende oplysninger om FE ville det klart have været på sin plads at informere alle partier,« siger Josephine Fock.

Selv om hun er partileder, er hun ikke medlem af Folketinget. Men heller ikke Focks partifælle i Folketinget Torsten Gejl var inviteret.

Josephine Fock kan ikke se nogen forklaring på, hvorfor hun ikke skulle inviteres.

Josephine Fock undrer sig. Hvorfor blev hun ikke inviteret til fortroligt møde i Statsministeriet?

Kan det skyldes, at du ikke er sikkerhedsgodkendt?

»Jeg går ud fra, at de tjekker en, når man kommer ind,« siger Fock med henvisning til, at hun tidligere har siddet i Folketinget.

Det har på Christiansborg vakt undren, at regeringens vigtige støtteparti Enhedslisten ikke var inviteret til mødet.

Pernille Skipper er heller ikke blevet orienteret på andre måder af Mette Frederiksen i løbet af weekenden, oplyser Enhedslisten.

Pernille Skipper blev ikke inviteret til fortroligt møde hos Mette Frederiksen.

Kan det skyldes, at Pernille Skipper ikke var sikkerhedsgodkendt til at deltage i mødet?

»Det ved vi ikke. Det har vi ikke fået nogen informationer om,« svarer partiet.

Pernille Skipper har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til sagen.

På mødet gav statsministeren en orientering om skandalen i spiontjenesten. Hendes budskab var, at det ikke så godt ud, og at sagen skal undersøges til bunds.

Mette Frederiksen holdt fortroligt møde - men undlod at invitere Skipper og Fock.

Hun leverede det bekymrende budskab på baggrund af en omfattende analyse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, fredag sendte til forsvarsminister Trine Bramsen.

Orienteringen hos Mette Frederiksen skete under fuld fortrolighed blandt partilederne, og derfor vidste mange forsvars- og retsordførere intet, da sagen blev meldt ud i offentligheden mandag.

Her kom det frem, at FE ifølge tilsynet har givet urigtige oplysninger samt tilbageholdt oplysninger for tilsynet om forhold i spiontjenesten.

FE skulle desuden have brudt dansk lov ved at have iværksat 'operationelle aktiviteter' ved at indhente 'betydelige oplysninger' om danske statsborgere.

Endelig har spiontjenesten overvåget en ansat i tilsynet, lyder anklagen.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, deltog heller ikke i weekendens møde, men det skyldtes praktiske årsager.

B.T. har spurgt Statsministeriet, hvorfor Pernille Skipper og Josephine Fock ikke blev inviteret til det fortrolige møde.

Statsministeriet har ingen kommentarer.