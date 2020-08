Åbn kassen med de indefrosne feriepenge på fuld gab og udbetal alle de indefrosne feriepenge.

Sådan lyder opråbet fra både Venstre, De Konservative og flere økonomer.

»Danskerne skal som udgangspunkt have alle deres indefrosne feriepenge her til efteråret. Dansk økonomi har det hårdt, så det giver god mening også at se på de sidste to ferieuger,« siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

I juni besluttede et bredt flertal at udbetale tre ud af fem ugers indefrosne feriepenge for at sparke gang i økonomien efter corona. Men til efteråret vil partierne igen sætte sig sammen og beslutte, om de sidste to ugers feriepenge også skal ud at svømme.

Hvis alle fem ferieuger bliver udbetalt, vil en gennemsnitlig lønmodtager, som tjener 400.000 kr. om året, få 26.200 kr. udbetalt efter skat.

»Nu finder vi snart ud af, hvor presset dansk økonomi er, når regeringen ingen længe fremlægger sit finanslovsforslag. Det bliver udgangspunktet for at diskutere de sidste to ugers feriepenge,« siger Troels Lund Poulsen.

Hos De Konservative er man også helt klar til at sende de sidste to ugers feriepenge ud til danskerne.

»Jeg har en klar forventning om, at de sidste to uger også bliver udbetalt. Vi skal nok gå en ekstra gang om juletræet med en omgang forhandlinger. Men det giver ikke mening at tilbageholde to ugers feriepenge, når hjælpepakkerne udløber, og økonomien bliver ekstra presset,« siger gruppeformand Mai Mercardo (K).

Børne- og socialminister Mai Mercardo under åbningen af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter i København, fredag den 20. april 2018. Dansk Kvindesamfund åbner et nyt krisecenter i København. Krisecentret er et opholds- og rådgivningscenter for voldsudsatte kvinder. Det nye center vil have særligt fokus på nybagte mødre og gravide.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Børne- og socialminister Mai Mercardo under åbningen af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter i København, fredag den 20. april 2018. Dansk Kvindesamfund åbner et nyt krisecenter i København. Krisecentret er et opholds- og rådgivningscenter for voldsudsatte kvinder. Det nye center vil have særligt fokus på nybagte mødre og gravide.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ledigheden er steget med godt 50.000 personer siden corona-nedlukningen i starten af marts. Samtidig udløber den såkaldte lønkompensation 29. august, hvilket kan sætte endnu mere fut under arbejdsløsheden.

Cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen mener ikke, at der er risiko for overophedning af økonomien, hvis alle feriepengene ryger ned i danskernes lommer.

»Det er svært at se argumenterne imod udbetaling af de to sidste ugers feriepenge. Da politikerne i sin tid valgte at indefryse danskernes feriepenge, var argumentet, at man var bange for overophedning. Det argument er helt væk nu, hvor ledigheden er steget mærkbart,« siger han.

Ifølge planen skal danskerne selv ansøge om at få tre ugers feriepenge udbetalt til omkring den 1. oktober. Hvis alle får feriepengene ud, svarer det til 59 mia. kr. før skat.

Mads Lundby Hansen, Cheføkonom og vicedirektør i tænketanken CEPOS. Fotograferet i anledningen af, at han er nomineret til Berlingskes Fonsmarkpris. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Mads Lundby Hansen, Cheføkonom og vicedirektør i tænketanken CEPOS. Fotograferet i anledningen af, at han er nomineret til Berlingskes Fonsmarkpris. Foto: Asger Ladefoged

Men det er altså frivilligt, om man vil have sine feriepenge i hånden. Det har medfødt en del kritik fra flere økonomer.

»Det er helt forkert. Pengene burde udbetales automatisk til danskerne. Regeringens forslag vil indebære, at nogle danskere ikke vil søge om udbetaling af feriepenge, fordi de ikke kan overkomme ansøgningsprocessen,« siger Mads Lundby Hansen.

Hvis de sidste to ferieuger også kommer i spil, bør de udbetales sammen med de tre uger, mener De Konservatives Mai Mercardo.

»Det vil være hul i hovedet, hvis danskerne først skal ansøge om tre uger og senere ansøge om de resterende to uger. Feriepengene skal ud at arbejde, så lad os nu gøre det så nemt som muligt,« siger hun.

Meldingen fra regeringen er, at man afventer den økonomiske situation, før man vil lægge sig fast på, om de sidste to uger skal i spil.