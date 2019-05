Det er ikke kun SF's Karsten Hønge, der er på stemmesedlen til både Europa-Parlamentet og Folketinget og derfor må vælge.

Det gælder også de to nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet Karen Melchior (R) og Nikolaj Villumsen (EL).

»Det er da ærgerligt, men jeg kan ikke nå at blive taget af stemmesedlen,« siger Karen Melchior, der ved søndagens valg fik det andet af Radikale Venstres to mandater.

Valget betyder, at hun har indstillet sin kampagne til folketingsvalget, hvor hun er opstillet i Østjyllands Storkreds.

»Jeg havde ikke turdet drømme om, at vi fik to mandater i Europa-Parlamentet. Jeg troede, det var mere sandsynligt, at vi fik to folketingsmandater i Østjylland,« siger hun.

»Ellers havde jeg ikke stillet op til Folketinget.«

Risikerer du ikke at skuffe dine vælgere?

«Det prøver jeg ikke at gøre. Jeg har ikke lagt skjul på, at det er Europa-Parlamentet, jeg går efter, og faktisk var det Europa-Parlamentet, jeg stillede op til først tilbage i 2013. Det europæiske har været kernen i mit politiske engagement« siger hun.

Paneldebatterne, som Karen Melchior er inviteret til, vil nu blive fordelt mellem de øvrige radikale kandidater i Østjylland, ligesom hun i juni udtræder af Københavns Borgerrepræsentation, hvor hun har siddet siden 2017.

Folketingsvalgkampen er også slut for Nikolaj Villumsens vedkommende.

EL-politikeren, der siden 2011 blandt andet har været sit partis udenrigsordfører på Christiansborg, blev valgt til Europa-Parlamentet søndag.

Han vil dog stadig være at finde på stemmesedlen i Østjyllands Storkreds, men Søren Egge Rasmussen er ny spidskandidat.