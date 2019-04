Minister, der afviser global opvarmning som menneskeskabt fænomen, er ude af grønlandsk regering.

To ministre i den grønlandske regering trækker sig fra deres poster efter kritik.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Det drejer sig om Nikkulaat Jeremiassen (Siumut), der er minister for fiskeri, fangst og landbrug, samt Aqqalu Jerimiassen (Atassut), som er minister for erhverv og energi.

Samtidig træder partiet Atassut helt ud af landstyreformand Kim Kielsens koalition.

Der er dog fortsat flertal for koalitionen, skriver mediet KNR.

De to ministre er havnet i strid modvind i den sidste tid.

Nikkulaat Jeremiassen er blevet kritiseret for at have givet modstridende forklaringer om overfiskeri af hellefisk til pressen og politikerne.

Det har ført til, at partierne IA, Demokraterne og Partii Naleraq har udtrykt deres mistillid til ham.

Aqqalu Jerimiassen havnede også i strid modvind, da han til Sermitsiaq sagde, at han ikke tror på, at den globale opvarmning er menneskeskabt.

Også her fik Demokraterne, IA og Partii Naleraq udtrykt mistillid til ministeren.

I maj sidste år dannede Kim Kielsen en koalition bestående af Siumut, Partii Naleraq, Nunatta Qitornai og Atassut.

Allerede i september var der dog problemer med at holde sammen på flokken, da Partii Naleraq trak sig fra koalitionen.

Det skete, kort før statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom til Nuuk for at forhandle en aftale om et dansk bidrag til projektet med nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat.

/ritzau/