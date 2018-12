682.125 kroner inklusive moms.

Så mange penge har Finansministeriet inden for de seneste par år brugt på at indrette og renovere bygningens to ministerkontorer: Finansminister Kristian Jensens kontor og minister for offentlig innovation Sophie Løhdes kontor.

Det skriver DR på baggrund af en aktindsigt fra Finansministeriet.

De to ministre har ifølge DR brugt stort set det samme beløb på indretningen, nemlig henholdsvis 314.500 kroner og 315.625 kroner inklusive moms. En indretningsrådgiver har derudover fået 52.000 kroner inklusive moms.

ARKIVFOTO af Sophie Løhde. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO af Sophie Løhde. Foto: Henning Bagger

For de mange penge har Kristian Jensen blandt andet fået ombetrukket en øreklapstol for cirka 19.000 kroner.

DR oplyser, at det ikke har været muligt at få et interview med finansminister Kristian Jensen om forbruget, men i et skriftligt svar fra ham lyder det:

'Jeg synes også, at 172.500 kroner (eksklusive moms, red.) er mange penge, men i Finansministeriet er mit kontor ikke væsentligt fornyet de sidste 35 år, så jeg forventer, at det nye kontor også kan holde i flere årtier.'

Det har ifølge DR ikke været muligt at få en kommentar fra Sophie Løhde, men i et skriftligt svar fra hendes pressetjeneste lyder det, at der ikke stod et kontor klar til hende, da hun blev udnævnt som innovationsminister. Derfor måtte Finansministeriet 'lave et gammelt mødelokale om til ministerkontor'.

I begyndelsen af november kunne Politiken afsløre, at de to ministre havde brugt omkring 400.000 eksklusive moms på indretning af deres kontorer.

Der har dog ifølge DR været yderligere udgifter til renoveringen, og derfor er tallet nu blevet højere.

Derudover har DR valgt at indregne momsen i udgifterne, da flere af de øvrige ministerier, der har oplyst deres udgifter, har indregnet momsen i deres svar.

Til DR forklarer Finansministeriet, at man har oplyst udgifterne eksklusive moms, da statsinstitutioner budgetterer og aflægger regnskab uden moms. Beløbet eksklusive moms lyder på 545.700 kroner.