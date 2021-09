Går dit barn i de yngste klasser i Aalborg, kan der være dobbelt så mange lærere til dem næste år.

Over 56 millioner Kroner mere fra 2023, hvoraf de 27 millioner af dem er til såkaldt ‘coteaching’, er virkeligheden, hvis kommunens budgetforslag vedtages.

Aalborgs skolerådmand og Venstres borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg, Jan Nymark Thaysen, mener man har fokuseret alt for meget på specialområdet. Med budgetmillionerne i ryggen vil han »både blæse og ha' mel i munden« ved at løfte både special- og almenområdet samtidig.

»Det er nu eller aldrig, hvis vi skal knække kurven på specialområdet. Vi bruger en voldsom mængde penge og nu skal bruge dem klogt,« siger Jan Nymark Thaysen til B.T. Aalborg.

Næste år kan der være dobbelt så mange lærere til at give et kram til de yngste elever i timerne på Aalborg Kommunes skoler. Arkivfoto.

På Stolpedalsskolen og Gl. Hasseriis er der i øjeblikket såkaldte 'delta-klasser'. Klasser med to lærere, hvor der går 16 elever; fire af dem, der normalt skulle i specialtilbud med eksempelvis en autisme-diagnose og de resterende tolv fra det almene skoletilbud.

Fra næste år kommer der endnu to deltaklasser. Hvor er endnu uvist. Men de skal tage otte af de 54 elever, kommunen tror ender i specialtilbud næste skoleår. De resterende 46 betyder at der vil være 1300 elever i Aalborg Kommunes specialtilbud.

Og det koster, siger Jan Nymark Thaysen, der mener man har fokuseret alt for meget på specialområdet. I stedet vil han bruge pengene på almenområdet:

“»er er jo ingen garanti for at det løser alle problemer, men det er et kvalificeret bud. Selvom nogen synes det er træls og kan frygte deres børn kommer i klemme, men det nuværende alternativ havde været uholdbart.”

Ventres rådmand for skoleområdet i Aalborg, Jan Nymark Thaysen, vil knække kurven på specialområdet. Arkivfoto

Rådmanden husker ikke et bedre budgetudgangspunkt, mens han har siddet i byrådet. Med regeringens støtte til et generelt løft af landets folkeskoler, er det nu, der skal smedes:

“»fter coronaperioden har vi fået nogle frihedsgrader fra regeringen, som giver os nogle muligheder. Nu er der nye tider ovenpå corona, så derfor var det oplagt at lave tilførslen nu, hvor der er medvind på cykelstien og lærerne har ja-hatten på.«