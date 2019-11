To personer har fået frataget deres statsborgerskab, efter at den hastebehandlede lov om fratagelse af fremmedkrigeres pas er trådt i kraft.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der senere tirsdag skal i samråd om fremmedkrigere, der har meldt sig til den militante bevægelse Islamisk Stat.

- Der er i alt fire sager, hvoraf de to har fået frataget deres statsborgerskab, og der er to, der stadigvæk er ved at blive sagsbehandlet, siger Mattias Tesfaye.

Den ene sag handler ifølge Berlingskes oplysninger om en ung kvinde, der mistænktes for at have tilsluttet sig Islamisk Stats terrorkalifat i Syrien. Det er uklart, hvorvidt hun formelt er sigtet for terrorisme, og om hun overhovedet har en advokat.

Den anden er dansk-tyrkisk statsborger, der er efterlyst af dansk politi for terrorisme. I 2016 blev han i byretten i København fængslet uden at være til stede.

Han er sigtet for terrorisme ved at lade sig hverve til den militante bevægelse Islamisk Stat. Retten har nedlagt navneforbud.

Ifølge mandens advokat, Mette Grith Stage, har han længe forsøgt at komme til Danmark for at komme for en domstol. Han har i pressen selv erkendt at have meldt sig til Islamisk Stat.

Spørgsmålet er derfor, hvordan han kan komme til Danmark og afgive forklaring i byretten.

- Det er ikke op til mig at afgøre. En dansk dommer skal afgøre, hvordan personen kan indgå i retssagen, siger Mattias Tesfaye.

Det er endnu ikke kendt, hvem den anden er, men Ritzau forsøger at få bekræftet hans identitet.

