Børnene opholdt sig i flygtningelejr med militante krigere. De har også fransk baggrund og er i Frankrig nu.

For første gang er to børn med dansk baggrund hentet ud fra de flygtningelejre i Nordsyrien, hvor tidligere Islamisk Stat-krigere og deres børn tilbageholdes.

Det skriver DR Nyheder.

De to børn er en del af en gruppe på 12 franske børn, der for to dage siden kom fra Syrien til Frankrig.

Det bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice over for DR Nyheder.

- To forældreløse franske børn, som også har dansk baggrund, er blevet evakueret til Frankrig i et tæt samarbejde mellem franske og danske myndigheder, lyder det i et skriftligt svar til mediet.

Ifølge det franske udenrigsministerium er alle de evakuerede børn født af krigere fra den militante gruppe Islamisk Stat.

I Danmark kan myndighederne af hensyn til personfølsomme oplysninger i sagen ikke sige yderligere om de dansk-franske børns baggrund, men man er i tæt kontakt med de danske pårørende.

- Udenrigsministeriet vil yde konsulær bistand i deres dialog med de franske myndigheder om de næste skridt i sagen, skriver ministeriets borgerservice.

Det er uvist, om de dansk-franske børn er født i Syrien, og hvilket statsborgerskab de har.

Børnene kom til Frankrig mandag og er ifølge DR's oplysninger placeret hos midlertidige plejefamilier.

De næste ti dage vil der ifølge franske medier blive foretaget høringer af sagerne, hvor en dommer skal vurdere, om pårørende til børnene kan tage sig af dem fremover.

Mindst 13 danske børn og kvinder er registreret som danske i en af flygtningelejrene i det nordøstlige Syrien, men hidtil er ingen danske børn blevet bragt her til landet.

Både Sverige og Norge har den seneste måned hjemtaget børn fra lejrene. Holland har også hentet børn hjem.

Tidligere har TV2 beskrevet, at danske myndigheder forhandler med kurdiske myndigheder om at hjemtage en 12-årig dansk dreng, fordi han er såret.

De danske folketingspolitikere er delt i spørgsmålet om, hvorvidt danske myndigheder skal hente børnene hjem.

Venstre ser ingen forpligtigelse til at hjælpe dem, da det er forældrenes valg at tage derned, mens Socialdemokratiet mener, at man må se på de konkrete sager enkeltvis.

/ritzau/