Hun har arbejdet som tjener i mere 10 år og har oplevet lidt af hvert i sit arbejdsliv.

Men godt to uger inde i den travle julefrokostsæson, havde Sinem Demir sent fredag aften efter en lang vagt i den grad fået nok.

Nok af alt for fulde julefrokostgæster, der opfører sig upassende eller direkte grænseoverskridende.

»Det er især, når der kommer snaps på bordet, at alt for mange gæster glemmer alt om almindelig god opførsel. Det undrer mig virkelig, at der er så mange voksne mennesker, der ikke selv kan se, at man selvfølgelig ikke skal tage en tjener på røven – for nu at sige det som det er,« siger Sinem Demir, der arbejder på en restaurant i det indre København.

Sinem Demir er også forkvinde for 3Fs brancheklub for Hotel og Restauration i København, og derudover er hun medlem af Borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten.

Sinem Demir oplever i sit arbejde at få alt fra kommentarer om sit udseende til uønskede fysiske berøringer.

Det sker i særlig høj grad, når gæsterne er samlet i større selskaber med rigeligt med alkohol på bordet.

»Jeg havde for eksempel i går en gæst, der først siger, at maden smager lækkert. Derefter læner han sig ind over mig og siger, at det var næsten lige så lækkert som mig. Ganske kort tid efter er det en anden gæst, der først lægger hånden på lænden af mig og derefter fører den længere ned,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er et voksent mennesker, der godt kan finde ud af at sige fra, og så stopper de fleste såmænd også, men det burde overhovedet ikke være nødvendigt.«

I dag tager jeg frustreret og ked af det hjem fra en 13-timers arbejdsdag.

Julefrokostsæsonen har nu stået på i to uger - og mit mentale overskud er allerede fuldstændig opbrugt.

1/4 — Sinem Demir (@SinemKirazDemir) November 24, 2023

Ifølge Sinem Demir er der især to ting, der går igen, når gæsterne opfører sig upassende.

»Der er en helt klart tendens til, at mange drikker sig alt for fulde her i julefrokostsæsonen. Der er nogle, der slet ikke kan styre det, når der kommer snaps på bordet,« siger hun.

Derudover er der ifølge Demir helt klar forskel på, hvilke aldersgrupper, der oftest opfører sig upassende over for hende eller andre kvindelige tjenere.

»For det første – nej, det er ikke alle mænd, der opfører sig dårligt. Men dem, der gør, er nærmest aldrig hverken kvinder, helt unge eller mænd i 40'erne. Det er de lidt ældre mænd, der måske er oppe i 50'erne,« siger hun og forklarer, at det især er, når mændene er i store grupper af udelukkende mænd, at en eller flere opfører sig upassende.

»I går prøvede jeg blandt andet én i sådan et selskab, der blev ved med at sidde og tage billeder af mig med sin telefon. Selvom jeg bad ham om at lade være, kunne jeg lidt senere se, at han sad og kiggede på billederne af mig,« siger Sinem Demir.

Hun har flere gange talt med sin chef om problemet, som er blevet mere opmærksom på det, men det er fortsat svært at håndtere problemet med fulde og upassende gæster i november og december.

»Hvis vi begyndte at smide alle gæster i julefrokostsæsonen ud, der opførte sig upassende, ville det godt nok være mange gæster, vi skulle smide ud,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om det er et naivt ønske, men jeg kunne bare godt tænkte mig at kunne passe mit arbejde ordentligt uden at blive blive raget på. Det burde simpelthen være muligt,« siger Sinem Demir.

I en undersøgelse fra 2018 foretaget af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø placerede tjenere sig i en af de jobgrupper, der oftest er udsat for sexchikane på jobbet.