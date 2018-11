Sammenhængen mellem Brexit og dagpenge i Danmark kan måske være svær at få øje på, men ikke desto mindre kan briternes exit fra EU få store konsekvenser herhjemme.

»Det er det samme billede af en uduelig lov, der forstærkes hele tiden. Alle ved, at der er en stor trafik mellem Danmark og Storbritannien. Alle de mennesker risikerer nu at få betydeligt sværere ved at vende hjem. Ingen forstår meningen med det her,« siger direktør for brancheforeningen Danske A-kasser, Verner Sand Kirk, til DR.

Tusindvis af danskere kan miste deres ret til dagpenge, hvis England vælger en ‘hård brexit.'

Det betyder nemlig, at England bliver til et såkaldt tredjeland, hvilket vil sige, at de står uden for et internationalt samarbejde. Det er folk fra tredjelande, som regeringen vil smække statskassen i overfor.

Lovforslaget går på, at der skal indføres et opholdskrav for ret til dagpenge. En dagpengemodtager skal have opholdt sig i mindst syv ud af de seneste otte år i Danmark, et andet EU-land, EØS-land eller Schweiz.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der indenfor de sidste otte år er flyttet 14.000 danskere fra Storbritannien til Danmark. Udover dem er der omkring 20.000 danskere, der kan blive påvirket af loven, fordi de har arbejdet i f.eks. USA og Australien.

Ifølge danske a-kasser, som DR har talt med, vil lovforslaget ramme omkring 20.000 danskere, der har boet eller arbejdet i udlandet.

Dansk Folkepartis arbejdsordfører Bent Bøgsted vil nu indkalde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til et møde, så de kan se på de mulige problemer, lovforslaget kan skabe, og hvordan de kan undgå disse.