Tirsdagens spørgetime med statsministeren samt afstemninger i Folketinget er aflyst efter coronaudbrud.

Tirsdagens planlagte spørgetime med statsminister Mette Frederiksen (S) samt afstemninger i Folketingssalen er aflyst efter coronaudbrud på Christiansborg.

Folketingets administration har til partierne oplyst, at spørgetimen indtil videre udsættes til onsdag.

Aflysningerne kommer, efter at flere ministre og menige folketingsmedlemmer er gået i selvisolation.

Der skulle have været tre afstemninger tirsdag. Klokken 13.00 skulle Mette Frederiksen have været i krydsild med de øvrige partiledere i den traditionelle spørgetime.

Især i det seneste døgn er det gået hurtigt med politikere, som har meldt ud, at de enten er testet positiv, eller er gået i hjemmekarantæne efter at have været i nærkontakt med en smittet person.

Seks ministre fra S-regeringen afventer eksempelvis testsvar. Justitsminister Nick Hækkerup (S) er en af dem, og han har meddelt, at han har symptomer.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har tirsdag meddelt, at han er testet positiv.

Værst ser det umiddelbart ud for Venstres forsvarsordfører og eksminister, Lars Christian Lilleholt. Han er testet positiv og har siden mandag aften været indlagt på Odense Universitetshospital.