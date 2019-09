Tirsdag skal Venstres folketingsgruppe konstituere sig og partiets formand for første gang træffe hårde valg.

Oven på weekendens stående ovationer og tiltrædelse til formandsposten i Venstre uden modkandidat skal Jakob Ellemann-Jensen tirsdag til at træffe valg. Hårde valg, der ikke kan undgå at skuffe nogen.

Det sker, når partiets folketingsgruppe skal konstituere sig på ny, efter at den tidligere formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen trak sig efter måneders uro om ledelsen i partiet.

- Det er nu, prøven skal stå om det nye sammenhold. For der er åbenlyst ikke poster nok til alle dem, der gerne vil have en. Så nogen vil gå skuffede ud af det lokale.

- Nu skal vi se, om Jakob Ellemann-Jensen er slagkraftig nok til at køre det igennem, siger politisk redaktør på Avisen Danmark Thomas Funding.

I august endte konstitueringen med, at Jakob Ellemann-Jensen blev politisk ordfører, Kristian Jensen gruppeformand, Sophie Løhde gruppenæstformand og Inger Støjberg retsordfører.

Siden da er Inger Støjberg valgt til næstformand i partiet i et kampvalg mod Ellen Trane Nørby, der ved sidste konstituering fik posten som børne- og undervisningsordfører. Og hele den tidligere ledelse har altså trukket sig.

- Nu starter det for alvor for Ellemann-Jensen. Indtil nu har han haft ren medvind på cykelstien. Men nu skal han træffe valg. Og når man vælger, vælger man også fra.

- Så lige meget hvad, så vil nogle blive skuffede, siger politisk kommentator Hans Engell.

Han fortæller, at Jakob Ellemann-Jensen kan vælge at tage posten som gruppeformand selv, men at det nok ikke vil ske, da det vil indikere, at han tager for meget magt til sig selv.

Hans Engell tror, at tidligere skatteminister Karsten Lauritzen vil få gruppeformandsposten, som han tidligere har efterspurgt offentligt.

Dermed retter opmærksomheden sig mod nuværende politisk ordfører Sophie Løhde, retsordfører Inger Støjberg, finansordfører Troels Lund Poulsen og børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørbys kommende pladser.

Mens Ellen Trane Nørby tabte stort ved landsmødet, så betyder det ikke, at hun ikke har mange støtter i gruppen, siger Hans Engell.

- Hvis ikke Ellen Trane Nørbys støtter føler sig repræsenteret i gruppeledelsen, så vil der komme problemer.

- Hvis fløjkrigerne skal lægge sværdene i våbenhuset, så skal der være plads i kirken til dem, siger Hans Engell.

