Den sidste søndag i marts gør vi det alle sammen. Stiller uret en time frem. Men nu kan det måske snart være slut.

Tirsdag skal EU-parlamentet nemlig diskutere og stemme om, hvorvidt EU-borgere stadig skal justere uret.

Helt konkret lægger forslaget op til, at EU-medlemslandene selv skal have mulighed for at vælge mellem sommer- og vintertid fra 2021.

Det eneste krav er, at det ikke må få konsekvenser for det indre marked.

Det var tidligere på måneden, at Transportudvalget i parlamentet stemte for at gå videre med forslaget.

Det skete, efter EU-kommissionen i efteråret kom med forslaget om at gøre en ende på det halvårlige tidsskifte.

Sidste år viste en EU-undersøgelse nemlig, at 84 procent af 4,6 millioner besvarelser vil undgå at stille uret frem og tilbage.

Mandag var Dansk Boldspil-Union så ude og slå et slag for sommertid i et opslag på Twitter. Bliver det afskaffet, vil der nemlig være en times mindre dagslys på fodboldbanen.

Kan du spille fodbold i mørke? Det kan DKs 325.000 fodboldspillere komme til, hvis EU tirsdag stemmer for at droppe sommertid. Det giver en time mindre på fodboldbanen i dagslys @dbufodbold holdning er klar: Fint at droppe skiftet, men så gør sommertiden fast #eudk #dkpol pic.twitter.com/aTISb7SlSr — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) 25. marts 2019

Argumentet for bevarelse af sommertid og vintertid, eller normaltid som det egentlig hedder, har rod i personlig sundhed.

Borgere får nemlig større mulighed for at fange noget sollys i dagtimerne, der giver særligt god mening i de nordlige lande med lange mørke vintre.

Sommertid blev for første gang indført af Østrig og Tyskland i 1916 for at spare energi og dermed olie, som var knap under Første Verdenskrig. Danmark indførte det 21. maj 1916, men det blev først permanent i 1980.

I 1996 indførte EU-kommissionen så fælles standarder for sommertid fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober.