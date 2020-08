I finansloven er der lagt op til at skære i tilsyns bevilling frem mod 2023, skriver Jyllands-Posten.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) står til at få skåret i sin bevilling frem mod 2023.

Det skriver Jyllands-Posten.

TET's bevilling bliver skåret med 300.000 kroner frem mod 2023, fremgår det ifølge avisen af sidste års finanslov.

Til den tid vil tilsynets økonomiske ramme være på 8 millioner kroner. I dag er den på 8,3 millioner kroner.

Det var TET, der mandag fremlagde en heftig kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Det har fået forsvarsminister Trine Bramsen (S) til at indlede en undersøgelse af efterretningstjenesten.

Enhedslisten ønsker at tilføre tilsynet flere ressourcer. Det fortæller partiets forsvarsordfører, Eva Flyvholm, til Jyllands-Posten.

SF's Karina Lorentzen siger samtidig til avisen, at hun er overrasket over, at TET står over for nedskæringer.

Begge partier har lagt stemmer til den finanslov, hvor nedskæringerne er besluttet.

SF ønsker - ligesom Enhedslisten - at tilsynet får udvidet sine beføjelser. Tilsynet skal kunne kontrollere alle dele af efterretningstjenestens virksomhed, lyder det.

Forsvarsministeriet har ikke besvaret Jyllands-Postens spørgsmål om, hvorfor bevillingen til TET skal sænkes frem mod 2023.

I TET's analyse af FE vurderer tilsynet blandt andet, at FE fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold".

TET mener også, at FE har haft ulovlige aktiviteter. Det involverer blandt andet "indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere".

Ifølge Jyllands-Posten står FE i modsætning til TET over for at få øget tjenestens bevilling med mere end 100 millioner kroner.

