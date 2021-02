Arbejdstilsynet var i januar på besøg hos smitteopsporingen i Jonstruplejren. Det førte til strakspåbud.

Medarbejderne sad for tæt, der blev ikke luftet ud, og i nogle tilfælde sad ansatte med ansigterne lige over for hinanden og talte i telefon uden visir eller maske.

Det førte til en række strakspåbud, da Arbejdstilsynet 14. januar var på besøg hos smitteopsporingens store center ved Jonstruplejren i Ballerup, der er drevet af Rigspolitiet.

Besøget kom samme dag, som mediet Altinget kunne fortælle, at der var bekymring blandt de ansatte i smitteopsporingen, og at der i de sidste tre uger af december havde været 59 smittede på centret.

De mange problemer bliver ridset op i en afgørelse fra Arbejdstilsynet fra den 19. januar, som Ritzau har fået aktindsigt i.

- Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med smitteopsporing i Jonstruplejren ikke var planlagt og tilrettelagt, så det kunne udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fordi der ikke var truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus, skriver Arbejdstilsynet.

Herefter opremses en lang række påtaler fra Arbejdstilsynet.

Blandt andet sad rutinemæssigt fire personer på 12,5 kvadratmeter store kontorer.

- Der er tillige kontorer, hvor de ansattes arbejdspladser er placeret umiddelbart over for hinanden, hvor de ansatte sidder med front mod hinanden og varetager telefonopkald ligeledes uden mundbind.

Alle arbejdsrum var desuden uden mekanisk ventilation og var "dårligt ventilerede", selv om god ventilation kan mindske smitterisiko. Der blev heller ikke luftet ud regelmæssigt.

- Ligeledes oplyser de ansatte, at det er uklart, om de skal opfylde instruksen om at lufte ud jævnligt eller instruktionen om at blive siddende ved deres arbejdsstation det meste af dagen - herunder også i frokostpausen, skriver Arbejdstilsynet.

Vagtholdene var på 300 personer i to skift - altså op til 150 til stede ad gangen - uden faste arbejdsstationer eller i faste hold, "hvilket er med til at øge antallet af kontakter".

I et opfølgende svar på besøget fra den 26. januar gennemgår Rigspolitiet, hvordan man arbejder på at rette op på situationen. Det indebærer mere plads på kontorerne, afskærmning, markeringer, øget rengøring og en mulig coronaansvarlig.

I starten af februar skrev justitsminister Nick Hækkerup (S) i et folketingssvar på spørgsmål om forholdene i Jonstruplejren:

- Jeg er glad for, at Rigspolitiet har iværksat tiltag for at forbedre de fysiske rammer for smitteopsporingsenheden.

- Det er samtidig min forventning, at Rigspolitiet løbende tager de nødvendige forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning på arbejdspladsen.

