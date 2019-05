I en debat på Birkerød Gymnasium mandag aften opstod der en mærkværdig situation, da en kandidat valgte at skride fra debatten.

Der er tale om Kristendemokraternes Martin Rask Olsen, som opstiller i det nordsjællandske, der valgte at forlade debatten efter godt 20 minutter.

Det er Frederiksborg Amts Avis, som beskriver debatten, hvor hver af de 11 inviterede kandidater til at begynde med fik tre minutter til at fremlægge deres og partiets politik.

Da det blev Martin Rask Olsens tur i den indledende runde, kom han med en svada:

»I Danmark har vi ytringsfrihed og demokrati. Jeg skal hilse og sige, at det er temmelig svært at blive opstillingsberettiget som parti, og derfor synes jeg, at det er synd, at nogle partier ikke er inviteret her i aften (Stram Kurs, Klaus Riskær og Gert Lassen fra JFK21 - Jorden Frihed Kundskab - lokalt opstillet).«

»Jeg oplever selv, at jeg ikke bliver inviteret til flere debatter, og derfor vil jeg gerne slå et slag for demokratiet. Jeg synes, vi alle skal boykotte denne debat. Det vil jeg gøre, så derfor går jeg hjem, og jeg overlader gerne pladsen til Gert Lassen, lød det fra Martin Rask Olsen, ifølge mediet.

Derefter tog han sin valgplakat og sit medbragte banner og gik. Det var ifølge Frederiksborg Amts Avis til måbende tilhørere og medkandidater.

Blandt de andre kandidater til debatten var flere andre prominente navne som Venstres Sophie Løhde, Radikales Martin Lidegaard, Konservatives Mette Abildgaard og Liberal Alliances formand Anders Samuelsen.