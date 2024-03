Trods opfordring om at stoppe som folketingsmedlem er Mike Fonseca torsdag vendt retur til Christiansborg.

Løsgænger Mike Fonseca, der tidligere var medlem af Moderaterne, er torsdag vendt tilbage til Folketinget efter sygeorlov.

Han siger, at han "i første omgang" skal tilpasse sig forholdene som løsgænger.

Han har været sygemeldt siden november, hvor det kom frem, at han har et forhold til en pige, der dengang var 15 år.

Han kan godt forstå, at nogle har fundet forholdet besynderligt:

- Det kan jeg sagtens forstå. Men jeg kan fortælle, at min kæreste og jeg har det godt, det fungerer for os, og vi elsker hinanden, siger Mike Fonseca.

Desuden fortæller Mike Fonseca, at han har talt med flere folketingsmedlemmer under sin sygdom.

- Jeg kommer ikke til at nævne deres navne, siger han.

Mike Fonseca forlod Moderaterne i forbindelse med sagen om kæresten, da forholdet er et brud på partiets adfærdskodeks, og Fonseca gik på sygeorlov.

I den forbindelse opfordrede Moderaternes partileder, Lars Løkke Rasmussen, ham til at overlade mandatet og kritiserede i øvrigt Fonseca i kraftige vendinger.

Men Fonseca gav hurtigt udtryk for, at han agtede at vende tilbage til politik.

Fonseca fastholder, at han ikke så Moderaternes kodeks som noget, der gjorde sig gældende uden for partiet.

- Jeg må erkende, at jeg har været naiv. Det er et internt kodeks. Jeg har set det, som om man skal opføre sig ordentligt i Moderaterne, og ikke som noget, der gør sig gældende i mit privatliv.

Mike Fonseca blev under sin sygeorlov meldt til politiet for grooming. Politiet endte dog med ikke at rejse sigtelse.

Han siger, at han ikke har haft en seksuel relation med den unge pige, da hun var under 15.

Mike Fonseca har tidligere luftet tanker om at søge ind i et nyt parti. Flere partier har dog flere gange afvist at ville tage ham ind.

